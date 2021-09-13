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قام الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين على هامش المران مساء اليوم الإثنين بملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.

وأدت كل مجموعة من المجموعتين، تدريبات تأهيل بالكرة في جزء صغير من الملعب، وتم الاعتماد خلاله على الرشاقة والمرونة في نقل الكرة في أقل وقت.

وقام فيرناندو مخطط الأحمال بالجهاز الفني، بمتابعة هذه الفقرة وتسجيل كل الملاحظات الخاصة بها.

ويستعد الفريق للقاء أسوان المقرر له يوم ٢ أكتوبر المقبل باستاد السويس الجديد في الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر.

ومن المقرر أن ينتظم الفريق في معسكر مغلق ببرج العرب ابتداء من يوم ٢٠ سبتمبر الحالي استعدادا للقاء أسوان.