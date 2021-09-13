أخبار عاجلة

مصر تسجل 653 إصابة جديدة بكورونا و19 حالة وفاة -
تنبيه لـ"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظتي المهد ووادي الفرع -
في يوم واحد.. المكسيك تسجّل 4983 إصابة بفيروس كورونا و200 وفاة -
"الأرصاد": سماء غائمة على طول القطاع الغربي ووسط المملكة تمتد حتى نجران -
في يوم واحد.. المكسيك تسجّل 4983 إصابة بفيروس كورونا و200 وفاة -
"الأرصاد": سماء غائمة على طول القطاع الغربي ووسط المملكة تمتد حتى نجران -
مرتضى منصور للشيخ أحمد كريمة: «يجوز التبرع للزمالك يا مولانا» -
فرح على: ألتزم الحيادية فى تقديم البرامج الرياضية.. وثقة الجمهور الأهم -
أسامة رؤوف: «أيام القاهرة للمونودراما» شهدت دورة فارقة بحضور الجمهور والمشاركات الدولية -
العالم يسخر ويفكر.. «كاريكاتير» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

مران .. كارتيرون يُقسم اللاعبين إلى مجموعتين

Print
مران الزمالك.. كارتيرون يُقسم اللاعبين إلى مجموعتين مران .. كارتيرون يُقسم اللاعبين إلى مجموعتين

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

قام الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين على هامش المران مساء اليوم الإثنين بملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.

وأدت كل مجموعة من المجموعتين، تدريبات تأهيل بالكرة في جزء صغير من الملعب، وتم الاعتماد خلاله على الرشاقة والمرونة في نقل الكرة في أقل وقت.

وقام فيرناندو مخطط الأحمال بالجهاز الفني، بمتابعة هذه الفقرة وتسجيل كل الملاحظات الخاصة بها.

ويستعد الفريق للقاء أسوان المقرر له يوم ٢ أكتوبر المقبل باستاد السويس الجديد في الدور نصف النهائي لبطولة كأس .

ومن المقرر أن ينتظم الفريق في معسكر مغلق ببرج العرب ابتداء من يوم ٢٠ سبتمبر الحالي استعدادا للقاء أسوان.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
مصر تسجل 653 إصابة جديدة بكورونا و19 حالة وفاة

مصر تسجل 653 إصابة جديدة بكورونا و19 حالة وفاة

إسماعيل يوسف يعلن قراره بشأن خوض انتخابات الزمالك

إسماعيل يوسف يعلن قراره بشأن خوض انتخابات الزمالك

أسامة نبيه يوجه رسالة إلى اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك

أسامة نبيه يوجه رسالة إلى اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك

ميدو يهاجم مجلس مرتضى منصور: «ورط الزمالك في ملايين»

ميدو يهاجم مجلس مرتضى منصور: «ورط الزمالك في ملايين»