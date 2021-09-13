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عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران مساء اليوم الإثنين بملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي.

وتحدث كارتيرون مع لاعبي الفريق عن أهمية الفترة المقبلة، في مشوار الزمالك خاصة في بطولة كأس مصر.

وطالب المدير الفني للزمالك، الجميع بالتركيز الشديد ومواصلة العمل بقوة خلال التدريبات.. كما شرح بعض الأمور الفنية التى سيتم تنفيذها في التدريبات اليوم.

ويستعد الفريق للقاء أسوان المقرر له يوم ٢ أكتوبر المقبل باستاد السويس الجديد في الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر.

ومن المقرر أن ينتظم الفريق في معسكر مغلق ببرج العرب ابتداء من يوم ٢٠ سبتمبر الحالي استعدادا للقاء أسوان.