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تأجيل محاكمة 4 متهمين بالقتل واستعراض القوة فى الجمالية لـ7 نوفمبر

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تأجيل محاكمة 4 متهمين بالقتل واستعراض القوة فى الجمالية لـ7 نوفمبر تأجيل محاكمة 4 متهمين بالقتل واستعراض القوة فى الجمالية لـ7 نوفمبر

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أجلت محكمة جنايات القاهرة، الاثنين، محاكمة 4 متهمين بالقتل العمد واستعراض القوة في الجمالية إلى ٧ نوفمبر. وصدر القرار برئاسة المستشار هشام عبدالمجيد، وعضوية عادل الغويط وأسامة محمد أبوصافى.

كانت النيابة أحالت المتهمين لمحكمة الجنايات، بعد أن وجهت لهم تهم القتل العمد، واستعراض القوة والتلويح بالعنف ضد المجني عليهم بقصد بث الخوف في نفوسهم وإلحاق الأذى بهم لفرط السطوة عليهم، وكان من شأن أفعالهم إلقاء الأذى بهم وإلقاء الرعب في نفوسهم وتكدير أمنهم وسكينتهم وتعريض حياتهم للخطر لحملهم أسلحة نارية وبيضاء.

المصرى اليوم

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