«المطاعم السياحية» توقع بروتوكولا مع «81 الحربي» لمنح أعضائها تخفيضات على منتجات شركة هليوبوليس

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اتفقت غرفة المنشآت والمطاعم السياحية وشركة هيلوبوليس للصناعات الكيماوية «مصنع 81 الحربى»، على توقيع بروتوكول تعاون بينهما يتم من خلاله الاستفادة من المنتجات التي تقدمها الشركة لأعمال التعقيم والتطهير والوقاية الصحية والطبية بأسعار خاصة وتخفيضات لأعضاء الجمعية العمومية للغرفة، لمواجهة الآثار والتداعيات لفيروس كوورنا.

جاء هذ الاتفاق خلال زيارة وفد من الغرفة للمصنع، حيث التقى باللواء ممدوح بدوى، رئيس مجلس إدارة الشركة، وخلال الجولة الميدانية للوفد تم التعرف على منتجات الشراكة الاستراتيجية بين شركة هليوبوليس للصناعات الكيماوية والشركات الأخرى من وسائل التعقيم بتقنيات النانو تكنولوجى الممتده المفعول لـ24 ساعة وماسكات الوجه (الكمامات) والدهانات والورنيشات المقاومة للميكروبات والڤيروسات الحاصلة على شهادات مقاييس الجودة والاعتمادات والموافقات العالمية والمحلية والتى تُصدر إلى بعض الأسواق العالمية حالياً.

من جانبه، أشاد عادل المصرى، رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، بالدور الكبير الذي تقوم به المصانع الحربية على المستوى المدنى وبالمنتجات التي يتم طرحها للمواطنين والمستهلكين ذات جودة عالية وبأسعار منافسة في متناول يد الأسرة المصرية، إنطلاقاً من رؤيتها لمساندة الدولة في جميع المجالات الحربية والمدنية، وكذلك سعيها الدؤوب للمساهمة في تخفيف العبء عن كاهل المواطن المصرى وتلبية احتياجاته المختلفة.

وأكد المصري أنه من أبرز نتائج هذه الزيارة عزم الغرفة توقيع بروتوكول تعاون مع شركة هليوبوليس للصناعات الكيماوية جارى تحديد بنوده، يتم من خلاله منح أعضاء الغرفة إمكانية استخدام هذه الوسائل والتقنيات للتصدى لجائحة كورونا ورفع كفاءة المنشآت والمطاعم السياحية لتصبح مقاومة للميكروبات والڤيروسات بتقنيات عالمية بأيدى ومنتجات مصرية وحصولها على هذه المنتجات بخصم خاص ستقدره شركة هليوبوليس للصناعات الكيماوية.