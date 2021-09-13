المفتي يبحث مع أمين رابطة الجامعات الإسلامية تعزيز التعاون

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استقبل الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- اليوم الاثنين، الدكتور أسامة العبد-أمين عام رابطة الجامعات الإسلامية، وكيل لجنة الشؤون الدينية بالبرلمان- لبحث أوجه تعزيز التعاون بين الرابطة ودار الإفتاء.

وأكد المفتي خلال اللقاء على خالص تقديره لهذه الزيارة التي تفتح آفاق التعاون بين دار الإفتاء المصرية ورابطة الجامعات الإسلامية، للإسهام في تحقيق الريادة الدينية المصرية. كما أبدى المفتي استعداد دار الإفتاء الكامل لتقديم الدعم العلمي والإفتائي الشامل، وعقد التدريبات اللازمة، مؤكدًا أن سبل التعاون جميعها مفتوحة من أجل نفع البلاد والعباد.

من جانبه ثمَّن الدكتور أسامة العبدمجهودات دار الإفتاء المصرية ومفتي الجمهورية في نشر صحيح الدين وبناء الوعي ومواجهة الفكر المتطرف، مؤكدًا أن إنجازات دار الإفتاء يشهد بها القاصي والداني في الداخل والخارج. وأضاف العبدأن التعاون بين رابطة الجامعات الإسلامية ودار الإفتاء سيكون له ثمرات عديدة وسيحقق نفعًا كبيرًا؛ نظرًا لما تتميز به الدار من منهج علمي وسطي منضبط وخطاب إفتائي متجدد ومعاصر نحتاج إليه في هذا التوقيت.