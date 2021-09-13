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مران .. جلسة سريعة لكارتيرون مع إسلام جابر

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مران الزمالك .. جلسة سريعة لكارتيرون مع إسلام جابر مران .. جلسة سريعة لكارتيرون مع إسلام جابر

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عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي جلسة سريعة مع إسلام جابر لاعب الفريق وذلك على هامش المران مساء اليوم الإثنين، بملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.

وتحدث كارتيرون مع جابر في بعض الأمور الخاصة استعدادا للفترة المقبلة، وذلك في حضور أحمد شعبان محلل الأداء ومترجم المدير الفني للزمالك.

ويستعد الفريق للقاء أسوان المقرر له يوم ٢ أكتوبر المقبل باستاد السويس الجديد في الدور نصف النهائي لبطولة كأس .

ومن المقرر أن ينتظم الفريق في معسكر مغلق ببرج العرب ابتداء من يوم ٢٠ سبتمبر الحالي استعدادا للقاء أسوان.

المصرى اليوم

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