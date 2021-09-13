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عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة سريعة مع إسلام جابر لاعب الفريق وذلك على هامش المران مساء اليوم الإثنين، بملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.

وتحدث كارتيرون مع جابر في بعض الأمور الخاصة استعدادا للفترة المقبلة، وذلك في حضور أحمد شعبان محلل الأداء ومترجم المدير الفني للزمالك.

ويستعد الفريق للقاء أسوان المقرر له يوم ٢ أكتوبر المقبل باستاد السويس الجديد في الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر.

ومن المقرر أن ينتظم الفريق في معسكر مغلق ببرج العرب ابتداء من يوم ٢٠ سبتمبر الحالي استعدادا للقاء أسوان.