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مران .. برنامج تدريبي خاص لرباعي حراسة المرمى

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مران الزمالك .. برنامج تدريبي خاص لرباعي حراسة المرمى مران .. برنامج تدريبي خاص لرباعي حراسة المرمى

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قام البرازيلي أوليفيرا مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي بإعداد برنامج تدريبي خاص لرباعي حراسة المرمى بالفريق: محمد عواد ومحمد صبحي وثنائي الشباب محمد نديم والسيد عطية ، وذلك على هامش المران مساء اليوم الإثنين بملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.

وجاءت الفقرة الأولى من برنامج تدريب حراس الزمالك عبارة عن تدريبات بدنية وتأهيل قوي لعدة دقائق.. ثم قام الحراس بأداء فقرة فنية من خلال التعامل مع الكرات العرضية، بالإضافة إلى الكرات القادمة من وسط الملعب.

وحرص أوليفيرا على الإشادة برباعي حراسة مرمى الزمالك وطالبهم بمواصلة العمل بقوة خلال الفترة المقبلة.

ويستعد الفريق للقاء أسوان المقرر له يوم ٢ أكتوبر المقبل باستاد السويس الجديد في الدور نصف النهائي لبطولة كأس .

ومن المقرر أن ينتظم الزمالك في معسكر مغلق ببرج العرب ابتداء من يوم ٢٠ سبتمبر الحالي استعدادا للقاء أسوان.

المصرى اليوم

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