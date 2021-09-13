وزير قطاع الأعمال ومحافظ الفيوم يتفقدان محلج القطن المطور

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تفقد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، محلج القطن المطور، للوقوف على أعمال التطوير وآليات التشغيل، وكذلك موقع إنشاء معصرة زيت بذرة القطن بالمحلج.

خلال الزيارة، تفقد وزير قطاع الأعمال ومحافظ الفيوم، صالة حليج القطن الزهر، والتي تشمل ماكينات الحليج، والمغذيات، وماكينات التنظيف، والمكبس، واستمعا لشرحٍ وافٍ من استشاري الحليج بالشركة القابضة، عن مراحل حليج القطن حتى خروجه إلى بالات شعر لعمل المنسوجات، ونواتج البذرة من زيوت وأعلاف.

وعلى هامش الزيارة، تم عقد لقاء بممثلي الشركة المنفذة لأعمال تطوير المحلج، ومسؤولي الشركة المتحدة للزيوت، كما استعرض مسئولوا الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، مراحل نقل القطن للمحلج، ومنظومة الحليج الجديدة.

وأكد الوزير أن خطة تطوير شركات القطن والغزل والنسيج تتضمن إنشاء (7) محالج جديدة من ضمنها محلج الفيوم المطور، فيما يجري حاليا الانتهاء من ثلاثة محالج في الوجه البحرى (الزقازيق، كفر الزيات، كفر الدوار) التى من المقرر افتتاحها قبل نهاية 2021، بالإضافة إلى ثلاثة محالج جديدة أخرى سوف تنشأ في العام المقبل 2022.

وأوضح أنه بهدف تعظيم القيمة المضافة للقطن المصرى، تم إنشاء وتأسيس شركة للمعاصر بالتعاون مع القطاع الخاص لعصر بذور القطن الناتجة من الحليج، نظرا للإجراءات التي قررتها وزارة الزراعة فيما يخص البذرة الناتجة من حليج الأقطان في المحالج الجديدة، التى اشترطت فيها عصر بذرة القطن التجارى داخل المحلج وعدم السماح ببيعها في صورتها الكاملة، أما البذرة التقاوى فيتم نقلها إلى الإدارة العامة للمعاصر بوزارة الزراعة في صورتها الكاملة بعد تبخيرها بالأقراص.

وأضاف «توفيق» أن شركة المعاصر ستقوم باستئجار اماكن داخل المحالج الجديدة بمساحة حوالى 1000 م2 داخل كل محلج لإنشاء وحدة لعصير ومعالجة بذرة القطن الناتجة من الحليج وتشغيلها لتوفيق أوضاع المحالج الجديدة مع وزارة الزراعة وإستصلاح الآراضى.

وتابع الوزير أن هذه المعاصر سوف تساعد في الحفاظ على بذور القطن من التداول مما يحافظ على السلالات الخاصة بأصناف القطن المصرى، وإنتاج زيت بذرة القطن وأيضا الكسب الذي يستخدم كأعلاف للماشية، فضلا عن الاستغناء عن تبخير بذور القطن سواء كيماوى أو حرارى حيث لن تخرج بدور القطن من المحلج إلى في الصورة النهائية للمنتج سواء (زيت أو كسب).

ومن جانبه، أوضح محافظ الفيوم أن المحلج الجديد يعد طفرة لم تشهدها محافظة الفيوم من قبل لإعادة القطن المصري «الذهب الأبيض» لسابق عهده، خاصة وأن بدء تجارب التشغيل كانت من الفيوم بأحدث التكنولوجيا العالمية وبدرجة نقاء عالية جدًا، بالإضافة إلى أن المحلج نفذ على مرحلتين الأولى «عنابر الحلج والتضريبية وصالة البذرة»، والثانية «الخزانات والمباني الإدارية»، بالإضافة إلى أنه أشرف على تركيب معداته الحديثة أطقم فنية وهندسية من دولة الهند بتكنولوجيا أمريكية.

ولفت «الأنصاري»، أن هذا النجاح جاء من خلال تكاتف أجهزة الدولة، وإدارة هذه المنظومة بشكل متكامل، لمواجهة تجار السوق السوداء، وعودة القطن المصري لمكانته العالمية، مما يسهم في زيادة مساحات زراعة القطن خلال السنوات القادمة.

وأضاف، أن مشروع تطوير محلج الفيوم، يخدم المحافظة ويجعلها رائدة في مجال صناعة الحليج مع الحفاظ في نفس الوقت على الصفات الغزلية ويزيد من المنافسة التصديرية، حيث أصبح القطن المصري جاهز للتصدير من داخل المحلج مباشرة.