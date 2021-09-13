محافظ الجيزة يجرى جوله ميدانية بأوسيم وشمال والوراق (صور)

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حرص اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على تفقد الحالة العامة للطرق والمحاور ومستوى النظافة والإشغالات ونسب تنفيذ خطط الرصف بمركز أوسيم وأحياء شمال الجيزة والوراق.

كلف المحافظ خلال جولته مدير مديرية الطرق بالمحافظة بإدراج طريق ترعة الزمر الكائن أسفل محور الضبعة وحتى مزلقان الكوم الأحمر بمركز أوسيم بخطة الرصف بالعام المالى الحالى نظراً لحاجه الطريق الماسة إلى رفع كفاءتة لتهالك العديد من القطاعات بطبقه الطريق مما يعيق حركة المارة والسيارات .

كما كلف المحافظ رئيس مركز أوسيم بالتنسيق مع مديرية الموارد المائية والرى لرفع المخلفات نواتج التطهير للترع بطريق الكوم الأحمر لما تعكسه من مظهراً غير لائق. ووجه المحافظ حى الوراق بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور بنقل سيارة بيع متنقل تتبع شركه مصرح لها بيع المنتجات الكهربائية وذلك من مجرى طريق طراد النيل إلى موقع أخر لكى لا تتسبب في إعاقة الحركة المرورية نظراً لما يشهده الطريق من كثافة مرورية كبيرة .

كما كلف الجيزة رئيس حى شمال بشن حمله مكبرة على طريق النصر وسور السكه الحديد لإزاله الإشغالات والتعديات وتجريد الطريق ورفع أي مخلفات ومنع الإنتظار الخاطئ للسيارات مؤكداً ضرورة تحقيق الإنضباط الكامل بالطريق وعدم السماح بوجود أي مخالفات به.