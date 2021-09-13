بني سويف : انطلاق الموجة الــ 18 من حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة

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أعلن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف«اليوم الاثنين»انطلاق الموجة الــ 18 لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة، التي يتم تنفيذها على 3 مراحل خلال أشهر(سبتمبر، أكتوبر، نوفمبر)، تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضى الدولة، ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، من خلال إزالة كافة صور التعديات، في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة وحفظ حق الشعب ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف.

أوضح المحافظ أن أجهزة المحافظة قد أتمت استعداداتها لتنفيذ الموجة الحالية من حملات الإزالة في ظل تنسيق مستمر بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية والجهات المعنية، على مدار اليوم من خلال غرفة العمليات بالمحافظة مع كافة الوحدات المحلية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة، حيث بدأت الحملات «اليوم» بقرى الميمون وميانة بمركزى الواسطى واهناسيا.

في حين أشار اللواء جمال مسعود السكرتير العام إلى أنه «تنفيذا لتوجيهات المحافظ د.محمد هاني غنيم»، فقد تم عقد اجتماع تحضيري، وتم خلاله الإعداد والتنسيق التام مع كافة الجهات والأجهزة التنفيذية والأمنية والوحدات المحلية لبدء تنفيذ الموجة الـ18، وتم إعداد جدول زمنى بالتعاون مع الجهات المعنية من الوحدات المحلية وجهات الولاية وبالتنسيق مع الجهات الأمنية يغطى كافة مراكز المحافظة.

من ناحيته أشار أحمد إبراهيم مدير عام الأملاك،أن الموجة الحالية من حملات الإزالة يتم تنفيذها على 3 مراحلة متتالية، حيث تبدأ المرحلة الأولى «اليوم الاثنين» 13 سبتمبر الجاري وتنتهى 3 أكتوبر القادم، لتبدأ بها المرحلة الثانية خلال الفترة من 11 إلى 29 أكتوبر المقبل، بينما تليها المرحلة الثالثة في الفترة من 6 إلى 26 نوفمير2021، في ظل متابعة يومية من السيد الدكتور المحافظ، لغرفة العمليات تحت إشراف السكرتير العام.