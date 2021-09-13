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وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين يلتقي وزير التعليم العالي

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وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين يلتقي وزير التعليم العالي وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين يلتقي وزير التعليم العالي

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استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وفدا من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ناقش خلاله أهمية دعم البحث العلمي والتشجيع على الاستثمار فيه، وما قدمته الوزارة خلال الأعوام السابقة في مجالات البحث العلمي والتواصل مع علماء في الخارج، وتشجيع الإبداع والابتكار.

وأكد وزير التعليم العالى ضرورة التواصل مع شباب المجتمع المصرى وخاصة تنسيقية شباب الأحزاب، وتبادل الروئ والأفكار التي تخدم قطاع التعليم العالى والبحث العلمى، مشيرًا إلى دورهم البناء في إثراء الحياة السياسية وخدمة المجتمع المصري.

ودار حوار مفتوح بين الوزير وأعضاء التنسيقية حول عدد من الموضوعات والقضايا، ومنها: التنسيق الإلكتروني الجديد لمنظومة الجامعات المصرية، وملف البعثات والتمثيل الثقافي، وآليات جذب الطلاب الوافدين من خلال مبادرة«ادرس في مصر».

المصرى اليوم

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