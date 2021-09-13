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مكافأة أمريكية للإبلاغ عن قيادي في حزب الله

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مكافأة أمريكية للإبلاغ عن قيادي في حزب الله مكافأة أمريكية للإبلاغ عن قيادي في حزب الله

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عرضت وزارة الخارجية الأمريكية مكافأة تصل إلى 7 ملايين دولار مقابل معلومات عن طلال حمية رئيس مكتب الأمن الخارجي لحزب الله اللبناني.

والشهر الماضي، عرضت الولايات المتحدة، مكافأة مالية قدرها 5 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن خليل يوسف حرب، وهو زعيم بارز في حزب الله اللبناني، ومستشار مقرب من الأمين العام حسن نصر الله«.

وقدمت مجموعة من أعضاء مجلس النواب الأمريكي من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، مشروع قرار يدعو الاتحاد الأوروبي إلى إدراج «حزب الله» اللبناني بكل أجنحته، على لائحة التنظيمات الإرهابية.

ويرى مراقبون أن مشروع القرار الأمريكي يمكن أن يحرك المياه الراكدة في التكتل حيال هذا الملف، ويدفع الأخير إلى اتخاذ إجراءات قوية لمكافحة الجناح السياسي للمليشيات الموالية لإيران.

ولا يزال الاتحاد الأوروبي يفصل منذ يوليو 2013، بين جناحي حزب الله، السياسي والعسكري، حيث يصنف الأخير إرهابيا ويحظره.

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