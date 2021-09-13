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إصابة إسرائيليّين في عملية طعن بالقدس

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إصابة إسرائيليّين في عملية طعن بالقدس إصابة إسرائيليّين في عملية طعن بالقدس

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أصيب إسرائيليان، في عملية طعن نفذها فلسطيني بالقدس الغربية، وأطلقت عليه قوة حرس الحدود النار.

وقالت الهيئة العامة للبث الإسرائيلي إن الهجوم وقع خارج محطة الحافلات المركزية في القدس.

وأوضحت أن منفذ العملية قام بطعن مدنيين بداخل إحدى الحافلات، قبل أن يقوم أحد عناصر حرس الحدود الإسرائيلي بتحييده في إطلاق نار، وهو الآن يتلقى العلاج الطبي.

ووصفت هيئة البث إصابات الإسرائيليّين، بأنها بين طفيفة ومتوسطة.

يأتي ذلك بعد ساعات فقط من إعلان الجيش الإسرائيلي أنه أصاب بالرصاص فلسطينيا حاول تنفيذ عملية طعن مماثلة، قرب مستوطنة في جنوب الضفة الغربية.

وقال الجيش عن العملية الأولى في بيان مقتضب: «وردت تقارير أولية عن محاولة تنفيذ عملية طعن بالقرب من مفرق غوش عتصيون».

لكن الجيش الإسرائيلي أكد عدم وقوع إصابات في صفوف عناصره في محاولة الهجوم.

المصرى اليوم

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