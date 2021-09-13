محكمة سعودية تعاقب 24 متهما بغسيل 17 مليار ريال وعقوبات بالسجن تصل لـ 20 عامًا

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أصدرت محكمة الاستئناف في الرياض حكماً بإدانة 24 متهماً منهم مواطنين ومقيمين، قاموا بتشكيل عصابي منظم للقيام بجريمة غسل أموال لمبالغ تقارب 17 مليار ريال، ومعاقبتهم بالسجن لمدد تصل إلى 20 عاماً.

وحكمت المحكمة بمنع المواطنين المدانين في القضية من السفر مدداً مماثلة لعقوبتهم وإبعاد غير السعوديين- بعد انتهاء مدة عقوبتهم-، كما حكمت بتغريمهم بغرامات متفاوتة يتجاوز مجموعها 75 مليون ريال، والحكم بمصادرة جميع الأموال محل الجريمة والتي تقدر بمليارات الريالات.

ووفقا لموقع «سبق»، فإن التشكيل العصابي يقوم بأعماله الإجرمية في إطار منظم تحت ستار منشآت تجارية تنوعت بين المصانع والشركات والمؤسسات، وكذلك العيادات الطبية، وتنوعت أدوارهم بين ارتكاب جريمة غسل الأموال والاشتراك في هذه الجريمة، وجمع وإيداع الأموال وتحويلها للخارج للقيام بهذه الجريمة.