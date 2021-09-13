استئناف محاكمة نتنياهو بتهم الفساد

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استؤنفت بالمحكمة المركزية الإسرائيلية في القدس الشرقية اليوم الإثنين، محاكمة رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو بتهم الفساد.

عقدت الجلسة بعد استراحة استمرت 3 أشهر هي الأولى التي تعقد بعد أن أصبح نتنياهو زعيما للمعارضة، والخامسة منذ تقديم المستشار القانوني للحكومة أفيخاي ماندلبليت لائحة اتهام ضده، نهاية يناير 2020، شملت اتهامات بالرشوة والاحتيال وإساءة الأمانة.

ورغم التأخير، تعتبر القضية سببا رئيسيا في تشكيل الائتلاف الحالي الذي أطاح بنتنياهو.

وجاء التأخير بسبب الخلافات بين الادعاء والدفاع حول الأدلة الجديدة التي ظهرت على الهاتف المحمول للشاهد الأول في القضية، الرئيس التنفيذي السابق لشركة واللا، إيلان يشوا.

وعقدت جلسة أولى لنتنياهو نهاية مايو 2020، وثانية في يوليو من العام نفسه، ثم ثالثة في إبريل 2021، وجلسة رابعة في يونيو الماضي.

وقالت القناة العبرية (13): «استؤنفت محاكمة بنيامين نتنياهو صباح يوم الإثنين في المحكمة المركزية بالقدس»، وعقدت بدون حضوره.

وأشارت إلى أن المحكمة تستمع إلى شهادة الرئيس التنفيذي السابق لموقع «واللا» الإخباري العبري السابق إيلان يشوع.

وشهد يشوع أمام النيابة واستجوبه الدفاع في عشرات الجلسات من أبريل إلى يونيو في القضية 4000، قضية رشوة بيزك-والا ميديا.

بدوره قال موقع «تايمز أوف إسرائيل» الإخباري، إن يشوع هو الأول الذي يقدم شهادته في القضية المعروفة بـ «الملف 4000».

ويتهم نتنياهو في هذا الملف بتقديم تسهيلات في الفترة ما بين 2014-2017 لرجل الأعمال شاؤول الوفيتش مقابل حصوله وعائلته على تغطية إعلامية إيجابية في موقع «واللا» الإخباري المملوك لرجل الأعمال.

وقال الادعاء أن نتنياهو استخدم صلاحياته لصالح بيزك في سياسة الاتصالات مقابل تغطية إعلامية مواتية من موقع واللا الإخباري- مع ملكية الشركتين من قبل المدعى عليه المشارك شاؤول إلوفيتش.

في وقت لاحق من المحاكمة، ستنتقل القضية أيضًا إلى القضية رقم 1000، قضية الهدايا غير القانونية والقضية 2000، قضية يديعوت أحرونوت- يسرائيل هيوم، لكن قد تستغرق هذه القضايا عدة أشهر أو أكثر.

وقال الموقع: «سيدخل محامو الدفاع عن نتنياهو إلى قاعة المحكمة مسلحين بأدلة جديدة مستمدة من الاتصالات الشخصية بين يشوع وشخصيات أخرى يأملون أن تظهر أن نتنياهو لم يحظ بتغطية تفضيلية من قبل الموقع الإخباري».

وأضاف: «يحاول الدفاع إظهار أنه، على عكس ما قاله يشوع في المحكمة، كانت الأوامر بإعطاء قصص معينة مساحة أكبر أو أصغر ليس فقط من نتنياهو ولكن أيضًا من سياسيين ورجال أعمال وشركات».

وتابع: «لدعم قضيتهم، سيقدمون محتوى من حوالي 25000 سطر من الرسائل النصية ومئات من رسائل البريد الإلكتروني الشخصية بين يشوع وآخرين».

واستنادًا إلى الموقع فإن «الادعاء كان قد أمر بإضافة الاتصالات إلى مواد القضية خلال جلسات الاستماع السابقة للمحاكمة في يونيو».

وجاءت فترة الاستراحة التي استمرت ثلاثة أشهر في المحاكمة بعد أن طلب المدعون مزيدًا من الوقت لتقديم جميع المواد اللازمة بالقضية.

ومع استئناف المحاكمة، ستعقد جلسات الاستماع مرتين في الأسبوع يومي الاثنين والثلاثاء، بحسب الموقع.