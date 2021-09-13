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76 مسؤولا لاحترام الملكية الفكرية في الجهات الحكومية

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76 مسؤولا لاحترام الملكية الفكرية في الجهات الحكومية 76 مسؤولا لاحترام الملكية الفكرية في الجهات الحكومية
أعلنت الهيئة للملكية الفكرية عن إتمام مبادرة مسؤول احترام الملكية الفكرية للجهات الحكومية في دفعتها الأولى حيث تم اعتماد 76 مسؤول احترام ملكية فكرية بعد اجتيازهم للبرنامج التأهيلي الذي اشتمل على عدد من ورش العمل والدورات التدريبية بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO).

وتهدف هذه المبادرة إلى تعزيز احترام الملكية الفكرية في كافة الجهات الحكومية، من خلال تمكين وتدريب وتأهيل مسؤول من كل جهة إضافة إلى تفعيل شراكة مستمرة بين الملكية الفكرية والقطاع العام، إذّ يتم من خلال هذه المبادرة رفع الامتثال بالأنظمة والقوانين، وإعداد السياسات الخاصة بالملكية الفكرية، ورفع الوعي حولها، بالإضافة إلى إدارة وحماية مصالح الجهات الحكومية المتعلقة بأصول الملكية الفكرية.

وقال الرئيس التنفيذي للملكية الفكرية الدكتور عبد العزيز بن محمد السويلم أننا نسعى من خلال هذه المبادرة إلى تعزيز احترام حقوق الملكية الفكرية من خلال تفعيل التفتيش الذاتي للجهات الحكومية من قبل مسؤول الاحترام الممثل للجهة كما نعمل على تنمية الشراكات بين الهيئة والقطاعات الحكومية ورفع الالتزام بحقوق الملكية الفكرية على مستوى الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص،

وأكد السويلم على أهمية رعاية وإدارة أصول الملكية الفكرية للجهات الحكومية بشكل عام وبشكل خاص في الجهات العلمية والبحثية والجهات المستهدفة بالتخصيص واختتم حديثه بشكر كافة الجهات التي تفاعلت مع هذه المبادرة الوطنية.

يذكر أن مبادرة مسؤول احترام الملكية الفكرية تعد نموذجا نوعياً تفردت به المملكة في مجال الملكية الفكرية وحمايتها وستنطلق المبادرة في دفعتها الثانية يوم الأحد 14/ 11/ 2021.


الوطن السعودية

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