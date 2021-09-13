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استرداد 3402 متر مبانى و6 أفدنة زراعة خلال اليوم الأول للموجه 18 لإزالة التعديات بقنا

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استرداد 3402 متر مبانى و6 أفدنة زراعة خلال اليوم الأول للموجه 18 لإزالة التعديات بقنا استرداد 3402 متر مبانى و6 أفدنة زراعة خلال اليوم الأول للموجه 18 لإزالة التعديات بقنا

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أعلن اللواء أشرف الداودى محافظ قنا عن إنطلاق الموجة ١٨ لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة الاثنين، ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب من خلال إزالة كافة صور التعديات تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود إسترداد أراضى الدولة وحفظ حقوقها ومواجهة ظاهرة التعدى على أملاك الدولة والبناء المخالف.

ومن جانبه أوضح محافظ قنا أن الموجة ١٨ نجحت في يومها الأول في إزالة ١٦ حالة تعدى منها ١٤ حالة تعدى بالمبانى على مساحة ٢٣٥٢ متر وحالة تعدى بالزراعة على مساحة ٦ أفدنة بمركز نقادة، وحالة تعدى بالمبانى على مساحة ١٠٥٠ متر بمركز أبوتشت، مشيرا إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات برئاسة المهندسة فاطمة ابراهيم السكرتير العام المساعد بهدف متابعة تنفيذ قرارات الإزالة وتذليل أي معوقات تظهر أمام حملات تنفيذ الإزالات .

الموجة ١٨ بقنا

وأضاف أن الموجة ١٨ تستهدف إزالة ٢٧٩ حالة تعدى على مستوي محافظة قنا بالمبانى على مساحة ٦٤ الف و٤٥٥ م، و٧٨ حالة تعدى بالزراعة على مساحة ٢٥٩ فدان و٦ قراريط وذلك على ثلاث مراحل متتالية؛ المرحلة الأولى من ١٣ سبتمبر الجارى إلى ٣ أكتوبر المقبل، والمرحلة الثانية من ١١ إلى ٢٩ أكتوبر المقبل، والمرحلة الثالثة من ٦ إلى ٢٦ نوفمبر القادم .

الموجة ١٨ بقنا

وشدد محافظ قنا على رؤساء الوحدات المحلية بمتابعة التعديات التي يتم إزالتها وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي تضمن عدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها كما وجه بإستمرار رصد التعديات الجديدة وإزالتها في بشكل فورى للحفاظ على أراضى الدولة حتى يتسنى للأجهزة التنفيذية الإستفادة بتلك الأراضى في إقامة مشاريع مستقبلية سواء كانت زراعية أو خدمية، مناشدا المواطنين بعدم استغلال أراضى الدولة والبناء عليها أو زراعتها دون وجه حق .

الموجة ١٨ بقنا

المصرى اليوم

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