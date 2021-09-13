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التقى السفير ياسر سرور، سفير مصر في البوسنه والهرسك، أحمد اجريلك، رئيس غرفة التجارة الخارجية لدولة البوسنة والهرسك، حيث تم تناول سبل تعزيز التبادل التجاري بين البلدين وتنمية التواصل بين رجال الأعمال وسبل التعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة، وأكد الجانبان وجود فرص جيدة لرفع مستوى التبادل التجاري بين البلدين ليرقي إلى مستوى العلاقات الطيبة بينهما، كما تناول اللقاء مشروعات الطاقة الشمسية التي يمكن ان تساهم في تنفيذها الشركات المصرية المعنية بهذا المجال.

واستعرض السفير ياسر سرور، الإنجازات التي حققتها الدولة المصرية في مجال الطاقة النظيفة، مبرزا مشروع الطاقة الشمسية في بنبان الذي تم اختياره كأفضل مشروع ممول من البنك الدولي، موضحا أن هذا المشروع تم بمشاركة اكثر من 30 شركة من 12 دولة بطاقة 1465 ميجاوات، مضيفاً أن الإصلاحات التي قامت بها مصر في قطاع الطاقة هي التي أدت إلى زيادة الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي، وأشاد رئيس الغرفة بالتجربة المصرية في مجال الطاقة النظيفة، مؤكدا إمكانية الاستفادة منها في ضوء الأولوية التي توليها البوسنة والهرسك لزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة.

وتطرق أيضا النقاش إلى عدد من الأفكار الرامية إلى تسهيل التواصل بين رجال الأعمال في البلدين للتعرف على الفرص المتاحة التجارية والاستثمارية وفقا للأولويات التي تحقق المصلحة المشتركة.

كما استعرض السفير ياسر سرور الجهود التي تقوم بها الدولة المصرية من أجل مواجهة آثار جائحة كورونا، مشيراً إلى أنه لولا الإصلاحلات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة المصرية لما تمكن الاقتصاد من الصمود امام تلك الجائحة وتحقيق معدلات نمو ايجابية.

وأشاد المسؤول البوسني بأداء الاقتصادي المصري والجهود التي تقوم بها مصر لمواجهة آثار جائحة كورونا، مؤكدا أنه يمكنهم استخلاص العديد من الدروس في هذا الشأن، واتفق الجانبان على استمرار التواصل من اجل دراسة الافكار والفرص المتاحة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين الشقيقتين.