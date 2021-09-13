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اشتية عن خطة «الاقتصاد مقابل الأمن» الإسرائيلية: مشكلة القطاع سياسية

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اشتية عن خطة «الاقتصاد مقابل الأمن» الإسرائيلية: مشكلة القطاع سياسية اشتية عن خطة «الاقتصاد مقابل الأمن» الإسرائيلية: مشكلة القطاع سياسية

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علق رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية على خطة «الاقتصاد مقابل الأمن» الإسرائيلية لغزة، لافتا إلى أن مشكلة القطاع هي سياسية والمطلوب مسار سياسي جدي.

وحول ما أعلنه وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد أمس بأن خطة تل أبيب اليوم تقوم على «الاقتصاد مقابل الأمن»، قال اشتية: «تتحدث إسرائيل عن خطة الاقتصاد مقابل الأمن لقطاع غزة، إن مشكلة غزة هي مشكلة سياسية وهي ذات المشكلة التي تواجه جميع الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس».

وأضاف أن المطلوب «مسار سياسي جدي وحقيقي مستند إلى الشرعية الدولية والقانون الدولي، ينهي الاحتلال، ويرفع الحصار عن غزة ويوقف العدوان عن جميع الأراضي الفلسطينية وهكذا تصبح إعادة الإعمار ممكنة ودائمة».

المصرى اليوم

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