«قاهرة إسماعيل.. باريس على ضفاف النيل».. كاتبة أمريكية توثق لمنطقة «القاهرة الخديوية»

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سينثيا مينتى، عالمة أنثروبولوجيا أمريكية، عاشت فى القاهرة عشر سنوات، وهى باحثة فى شؤون الشرق الأوسط، ومن هواياتها التصوير الفوتوغرافى، وكانت مأخوذة بالقاهرة الخديوية وأعربت عن مخاوفها على مدينة القاهرة الخديوية من الإهمال والهدم الذى طال مجموعة من أعرق مبانيها، وكانت قد أصدرت كتابا بعنوان «قاهرة إسماعيل.. باريس على ضفاف النيل»، أعربت فيه عن وقوعها فى غرام القاهرة العالمية.

مؤكدة وجهها الكوزموبوليتانى حين كانت جاذبة للمضاربين والصناع والمغامرين، إذ كان البقال يونانيا والميكانيكى إيطاليا والحلوانى نمساويًا والصيدلى بريطانيا وصاحب الفندق الصغير سويسريا وصاحب المحل متعدد الأقسام يهوديا. وقضت مينتى فى القاهرة عشر سنوات بحثت فيها تحولات ومصائر جغرافيا المدينة المزدحمة بشرا وتلوثا، كما سجلت بالكاميرا جانبا من مبانيها الأثرية المرشحة للاندثار أو الهدم، ويضم الكتاب 170 صورة فوتوغرافية لمبان وشوارع وميادين وتماثيل.

كما عرضت لبعض المبانى والشواهد التاريخية للهدم أو الحريق، ومنها مجلس الشورى، المجلس الأعلى فى البرلمان، وهو مبنى فى منتصف أغسطس 2008، غير الحريق الذى شب فى المسرح القومى، وبعد الحريق بأكثر من شهر، قال وزير الثقافة المصرى فاروق حسنى فى مؤتمر صحفى بالقاهرة إن الحريق حدث «بفعل فاعل». نوع من الإهمال، وهو ما أخذه عليه البعض. وقد صدرت ترجمة لكتاب سينثيا مينتى «قاهرة إسماعيل.. باريس على ضفاف النيل» عن المركز القومى للترجمة بمصر تقع فى 123 صفحة كبيرة القطع ترجمة أحمد محمود، الذى حث فى مقدمة الكتاب على حماية «الكنوز المعمارية» فى القاهرة التى بناها الخديو إسماعيل، حاكم مصر بين عامى 1863 و1879، على غرار باريس التى كانت المدينة التى يجرى تقليدها فى القرن التاسع عشر.

وتشدد جليلة القاضى مديرة الأبحاث فى المركز الثقافى الفرنسى للأبحاث من أجل التنمية، فى مقدمة الكتاب الذى راجعته على دور التناسق المعمارى فى التعبير على ما تتمتع به الشعوب من رقى فى الذوق والإحساس بالجمال قائلة: «بين العمارة والقيمة الحقيقية لشعب ما هناك علاقات حميمة حتى إننا يمكن أن نكتب تاريخ الشعوب من خلال تتبع تطور بناياتهم». وأبدت المؤلفة قلقا بالغا من زحف مظاهر القبح التى تهدد مبانى القاهرة الكلاسيكية. وتضيف أن مؤلفة الكتاب تفاعلت مع التراث المعمارى فى القاهرة الخديوية «بحساسية وشاعرية تثيران الإعجاب.. تدين فيه واقعا انتصر فيه القبح على الجمال» فى المنطقة المعروفة حاليا باسم وسط البلد.

أما عن خلفية ودوافع وملابسات إنشاء الخديو إسماعيل مدينة أراد لها أن تضارع باريس فقد جاءت بعد أن رأى إسماعيل ما أصبحت عليه باريس بعد الإنجازات المعمارية الهائلة التى قام بها المهندس جورج بوجين هاوسمان (1809 ـ 1891)، محافظ باريس، وقد انبهر اسماعيل بما حدث على يدى هاوسمان، خصوصا عندما زار باريس سنة 1867 بمناسبة افتتاح المعرض العالمى، ورأى التحول المعمارى الذى أحدثه هاوسمان فى باريس التى أصبحت تفخر بشوارعها الواسعة (البوليفارات) الجديدة وحدائقها المتسقة وميادينها وشبكات صرفها... إلخ.

فقابل هاوسمان الذى كان صيته قد ذاع فى أنحاء أوروبا فى ذلك الوقت، وطلب منه أن يضع تخطيطًا جديدًا لمدينة القاهرة، كما قابل المهندس بيير جران، الذى أصبح من كبار مهندسى القاهرة فيما بعد، والمهندس باريللى ديشان الذى أنشأ غابة بولونيا فى باريس، واتفق معه على وضع تخطيط جديد لحديقة الأزبكية.

وعاد إسماعيل إلى القاهرة ليرسل على مبارك إلى باريس، كى يرى ما رآه وهو يكمل دراسته للتخطيط الحديث للمدن، وعاد على مبارك ليشرف على تنفيذ حلم إسماعيل فى إعادة تخطيط مدينة القاهرة بأسرها، استعدادا لافتتاح قناة السويس، وبداية لزمن جديد من التحديث، وتولى على مبارك فى قاهرة إسماعيل مهمة شبيهة بالمهمة التى قام بها هاوسمان فى باريس نابليون الثالث، ليبدأ بذلك أكثر فترات البناء فى مصر منذ عصر المماليك.

وتبقى مبانى أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين مذهلة، ولكنها مهملة ويهددها التلوث وتهدم لتقام مكانها الأبراج الخرسانية والجراجات. ويضم هذا الكتاب 170 صورة لجواهر القاهرة الحديثة. وهى تتراوح بين صور لشوارع وأخرى للعمارة بحيث تشكل معا لوحة القديم والجديد.

ويتضمن كتاب قاهرة إسماعيل العشرات من الصور لمبانى القاهرة التى شيدت فى فترة عائلة محمد على، والتى أطلقها الخديو إسماعيل أحد أبرز خلفاء محمد على عرش مصر. «القاهرة التى تتحدث عنها المؤلفة هى تلك التى حدد شكلها المعمارى الخديوى إسماعيل الذى كان متعطشا للتحضر على الطريقة الأوروبية».

ومما يذكر أن منطقة وسط البلد بالقاهرة بها أكثر من 400 مبنى متميز، ويصل عمر تلك المنطقة إلى حوالى 150 سنة، وقد تخطت العمر الافتراضى لها وهى فى محنة بسبب التشويه الذى تتعرض له.