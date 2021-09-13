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شيخ الأزهر: الأرض تسع الجميع إذا سادت القيم الدينية والإنسانية

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شيخ الأزهر: الأرض تسع الجميع إذا سادت القيم الدينية والإنسانية شيخ الأزهر: الأرض تسع الجميع إذا سادت القيم الدينية والإنسانية

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استقبل الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، اليوم الاثنين بمقر مشيخة الأزهر، السفيرة هايدي سري، قنصل العام الجديد بمرسيليا وجنوب فرنسا.

قال شيخ الأزهر خلال اللقاء إن الأزهر يبذل جهودًا دولية مكثفة لبيان صحيح الإسلام وتصحيح المفاهيم المغلوطة ونشر مبادئ السلام والتسامح والعيش المشترك، إيمانًا من الأزهر بأن الله خلق الناس مختلفين ليتعارفوا ويتكاملوا وأن الأرض تسع الجميع إذا سادت فيها القيم الدينية والإنسانية السليمة التي تنظر إلى البشر على إنهم إخوة لا أعداء، مؤكدًا أن الأزهر يستقبل الطلاب الوافدين ويدرب الأئمة على مناهجه المعتدلة ليكونوا سفراء سلام حول العالم.

من جانبها، أكدت السفيرة هايدي سري أن اللقاء يمثل لها أهمية خاصة قبل بداية رحلة عملها في فرنسا، لما يحظى به فضيلة الإمام الأكبر من تقدير عالمي، وهو رمز ديني له قدره ووزنه الكبير في كل مكان، وقد مثل توقيع وثيقة الأخوة الإنسانية خطوة مهمة في تاريخ العلاقات بين الشرق والغرب، مشيرة إلى حرصها على بحث فرص عقد شراكات وتعاون بين جامعة الأزهر وجامعات فرنسية، انطلاقًا من أهمية التعاون العلمي والثقافي بين الدول وما تحظى به الجامعة الأزهرية من مكانة عالمية عريقة ومتميزة.

المصرى اليوم

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