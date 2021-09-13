بعد توقف زيارتها لمدة 15 سنة.. وزير السياحة يفتتح مقبرة الملك زوسر الجنوبية

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افتتح الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، الاثنين، مشروع ترميم المقبرة الجنوبية للملك زوسر بسقارة، وذلك بعد الانتهاء من أعمال الترميم والتي بدأت عام ٢٠٠٦.

وفور وصوله إلى منطقة آثار سقارة، التقي العناني بعدد من السائحين من ألمانيا والبرازيل وروسيا وأمريكا وإسبانيا وجزر الكاريبي وبولندا والبرتغال والذين حرصوا على الحديث معه، حيث أعربوا عن حبهم لمصر ولمقاصدها السياحية وعما شاهدوه من عظمة وعراقة الحضارة المصرية، ودعاهم وزير السياحة لمصاحبته لافتتاح المقبرة، وأعرب السائحون عن سعادتهم بهذه الدعوة حيث سيكونون أول زائري المقبرة منذ أكثر من ١٥ عام.

من جانبه، أوضح الدكتور مصطفي وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن المقبرة الجنوبية للملك زوسر تقع في الركن الجنوبي لمجموعته الجنائزية بمنطقة آثار سقارة، وتتكون من جزئين الجزء العلوى عبارة عن مبنى كالمصطبة مشيد من الحجر الجيرى وبه إفريز مزين بحيات الكوبرا، أما الجزء السفلى منحوت في الصخر على عمق يصل إلى حوالى 30 متر ويمكن الوصول إليه بسلم حجرى يؤدي إلى باب منحوت في الصخر أيضا ثم ممر المدخل به سلم حجرى يؤدي بدوره إلى باب المقبرة والذى يؤدى إلى الممرات الداخلية المؤدية إلى مستوى فراغات المقبرة والحاوية للوحات جدارية مزينة من الفيانس الأزرق، يوجد بالمقبرة بئر في نهايتها غرفة دفن بها تابوت ضخم من الجرانيت الوردى تماثل غرفة الدفن في الهرم المدرج، كما توجد ممرات ودهاليز طويلة عديدة زينت جدرانها بأبواب وهمية تحمل صورة الملك وألقابه، وزينت الجدران بقطع من الفيانس الأزرق.

وأشار العميد مهندس هشام سمير، مساعد الوزير للشؤون الهندسية، إلى أن مشروع ترميم المقبرة بدأ عام ٢٠٠٦، وشمل الدراسات الهندسية والجيوتقنية والجيوبيئية والأثرية للمقبرة حيث تم تنفيذ أعمال ترميم الممرات السفلية وتدعيم الحوائط والأسقف وإزالة الشروخ وتثبيت بلاطات الفيانس لاستكمال العناصر الداخلية للمقبرة.

كما تمت إعادة تجميع وترميم التابوت الجرانيتي الموجود في قاع بئر الدفن، بالإضافة إلى تأهيل المقبرة للزيارة من خلال تمهيد الأرضيات وتركيب سلم يؤدي إلى البئر والمقبرة وإضاءتها بشكل كامل.

ومن المقرر فتح المقبرة للزيارة بدءا من غد الثلاثاء ١٤ سبتمبر، على أن تكون أسعار تذاكر الزيارة للمصريين ٤٠ جنيها وللطالب المصري ٢٠ جنيها والأجنبي ١٠٠ جنيه والطالب الأجنبي ٥٠ جنيها، وتشمل الزيارة مدخل المقبرة الجنوبية والبئر حتى نهايتها والتابوت الحجري.