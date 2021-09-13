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مران .. فقرة بدنية للاعبين في الصالة الدولية

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مران الزمالك.. فقرة بدنية للاعبين في الصالة الدولية مران .. فقرة بدنية للاعبين في الصالة الدولية

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خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي فقرة بدنية خاصة داخل الصالة الدولية بمقر القلعة البيضاء مساء اليوم الإثنين، وذلك وفقا لبرنامج موضوع من قبل الجهاز الفني للفريق، بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون للوصول باللاعبين لأفضل فورمة بدنية استعدادا للفترة المقبلة.

وحرص كارتيرون المدير الفني وأسامة نبيه المدرب العام للفريق، على الإشراف على هذه الفقرة التى جاءت تحت قيادة فيرناندو مخطط الأحمال بالجهاز الفني.

ويستعد الفريق للقاء أسوان المقرر له يوم ٢ أكتوبر المقبل باستاد السويس الجديد في الدور نصف النهائي لبطولة كأس .

ومن المقرر أن ينتظم الفريق في معسكر مغلق ببرج العرب ابتداء من يوم ٢٠ سبتمبر الحالي استعدادا للقاء أسوان.

المصرى اليوم

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