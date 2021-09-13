حسين لبيب يستقبل وفدا من الـ NBA و الـ BAL

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استقبل الكابتن حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك اليوم بمكتبه بالنادي وفدا من الـ NBA و الـ BAL المنظمين للبطولة الأفريقية للأندية والمتأهل لها فريق السلة بدون تصفيات بصفته بطل الدوري لموسم ٢٠٢١.

وشهد اللقاء التشاور بين الطرفين حول إمكانية التعاون خلال الفترة المقبلة من خلال تنظيم الزمالك للتصفيات المؤهلة للبطولة المقبلة في شهر مارس المقبل بصالة حسن مصطفى حيث يشارك الزمالك فيها من دور الثمانية.

وأشاد الوفد بالمستوى المتطور لفريق كرة السلة بالزمالك، والذي فاز مؤخرا بالبطولة الإفريقية.

حضر اللقاء الكابتن طارق السعيد المشرف العام على كرة السلة بالنادي.