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موسيمانى: أتمنى مواجهة تشيلسى فى المونديال .. ولم أتعرض للعنصرية فى

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موسيمانى: أتمنى مواجهة تشيلسى فى المونديال .. ولم أتعرض للعنصرية فى مصر موسيمانى: أتمنى مواجهة تشيلسى فى المونديال .. ولم أتعرض للعنصرية فى

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قال بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي انه يتمنى مواجهة تشيلسي الإنجليزي في نهائي مونديال الأندية المقبل.

وأضاف موسيماني في تصريحات مصورة عبر حسابه على إنستجرام: «إذا كان بإمكاني وصف الأهلي في كلمة واحدة فهو أمة.. أتمنى أن تجنبنا قرعة مونديال الأندية مواجهة تشيلسي في البداية، أتوقع في البداية أن نلتقي مع بطل اليابان ثم أتمنى مواجهة أحد بطلي الأمريكتين ثم تشيلسي بطل أوروبا في النهائي».

وكشف: «أتوتر قبل المباريات وأفكر في كل شيء وكيف نستطيع تسجيل الأهداف، لا يوجد مدرب لا يتوتر، من لا يتوتر يكون ضامنا للفوز وهذا الأمر لا يحدث».

وتابع: «جمهور الأهلي يدفع اللاعبين والمدرب للفوز دائما ويضعهم تحت الضغط، شغوف للغاية بفريقه ولا يقبل إلا بالفوز. وهذا هو ثمن اللعب أو تدريب الأهلي».

وأتم: «لم يحدث أن تعرضت لعنصرية في . لا أقول إنها غير موجودة لكنها لم تحدث ضدي».

المصرى اليوم

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