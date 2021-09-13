مباراة الأهلي اليوم بث مباشر live .. الأهلي وبتروجت

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يلعب النادي الأهلي ضد بتروجت مساء الاثنين 13- 9 -2021، على ملعب التتش، استعدادًا للقاء السوبر المصري لموسم 2019-2020 أمام طلائع الجيش يوم ‏‏21 سبتمبر الحالي على استاد الجيش ببرج العرب.

مشاهدة مباراة الأهلي وبتروجت بث مباشر الآن اضغط هنا

مشاهدة مباراة الأهلي وبتروجت بث مباشر الآن اضغط هنا

يلعب الأهلي مع بتروجت في الخامسة مساء في أولى تجاربه الودية، على ملعب التتش، استعدادًا للقاء السوبر المصري لموسم 2019-2020 أمام طلائع الجيش يوم ‏‏21 سبتمبر الحالي على استاد الجيش ببرج العرب.