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مدرب الأهلى يمنح بدر بانون راحة سلبية بعد عودتة من المغرب

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مدرب الأهلى يمنح بدر بانون راحة سلبية بعد عودتة من المغرب مدرب الأهلى يمنح بدر بانون راحة سلبية بعد عودتة من المغرب

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منح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة بيتسو موسيماني، بدر بانون لاعب الفريق راحة اليوم بعد عودته إلى القاهرة وظهوره في ملعب التتش.

وحرص المدير الفني على عقد جلسة مع بانون على هامش مران المستبعدين من مباراة بتروجت الودية، التي تقام في الخامسة من مساء اليوم على ملعب التتش بمقر النادي بالجزيرة.

وكان موسيماني قد أعلن تشكيل الأهلي لمباراة بتروجت الودية وضم كلا من:

حراسة المرمى: على لطفي.
خط الدفاع: محمد هاني وياسر إبراهيم ورامي ربيعة ومحمود وحيد.
خط الوسط: محمود متولي وعمار حمدي ووليد سليمان وطاهر محمد طاهر ومحمود كهربا.
خط الهجوم: حسام حسن.

ويستعد الأهلي للقاء السوبر المصري لموسم 2019-2020 أمام طلائع الجيش يوم ‏‏21 سبتمبر الحالي، على استاد الجيش ببرج العرب في تمام الساعة السابعة مساء.‏

المصرى اليوم

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