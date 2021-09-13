محمد صلاح أبو جريشة يتحدث عن تجربته الجديدة مع الإسماعيلي

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أعرب محمد صلاح أبوجريشة، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، عن سعادته البالغة بالعودة للعمل داخل النادي مرة أخرى.

وقال محمد صلاح أبوجريشة، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الاثنين، لتقديم الجهاز الفني الجديد:«لا أجد أية كلمات توصف شعور رجوعى للعمل بهذا النادى الكبير الذي تربيت داخل جدران واعشقه للغاية».

وواصل: «العمل بجانب طلعت يوسف والجهاز المعاون شىء يضيف لى ولمسيرتى واتمنى من وسائل الاعلام المصداقية وفتح صفحة جديدة من أجل تجنب نشر انباء تحدث بلبلة داخل صفوف».

وتابع :«بصفتى مديرا للكرة سأكون حلقة الوصل وسأقاتل بغية نجاح فريقه في تحقيق الأهداف الموضوعة”، مضيفًا :”الالتزام والمساواة هما طريق النجاح ومن سيخرج عن السياق سيكون له عقاب».