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«الداخلية العرب» يناقش حقوق الإنسان في ظل أزمة كورونا

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«الداخلية العرب» يناقش حقوق الإنسان في ظل أزمة كورونا «الداخلية العرب» يناقش حقوق الإنسان في ظل أزمة كورونا

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افتتح الدكتور محمد بن على كومان، الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب اليوم، المؤتمر السابع للمسؤولين عن حقوق الإنسان في وزارات الداخلية العربية.

ويشارك في هذا المؤتمر المسؤولون عن حقوق الإنسان في وزارات الداخلية العربية، فضلا عن جامعة الدول العربية، مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المفوضية السامية لحقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.

وناقش المؤتمر عددًا من المواضيع الهامة المدرجة على جدول أعماله من بينها: احترام حقوق الإنسان في سياق مكافحة جائحة كوفيد-19، دليل عربي استرشادي بالإجراءات النموذجية لحماية الضحايا والشهود في قضايا انتهاكات حقوق الإنسان، تجارب وزارات الداخلية العربية في مجال حقوق الإنسان وتصور نموذجي للتقرير الذي تقدمه كل من الدول الأعضاء لتجاربها في هذا المجال، كما سيناقش مشروع الاستراتيجية العربية لتعزيز حقوق الإنسان في العمل الأمني وسترفع الأمانة العامة توصيات المؤتمر إلى الدورة المقبلة لمجلس وزراء الداخلية العرب لاتخاذ مايراه مناسبا بشأنها.

المصرى اليوم

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