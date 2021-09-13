إصابات وكسر للأبواب ..اشتباكات بين مرافقي «المرأة الحديدية» وموظفي الخارجية اللبنانية

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشبت مشاجرة وتكسير للأبواب في وزارة الخارجية اللبنانية بين الوزيرة السابقة زينة عكر ومرافقيها وعدد من موظفين الوزارة.

وبحسب وسائل إعلام لبنانية فإن نائب رئيس الحكومة ووزيرة الدفاع والخارجية في الحكومة السابقة زينة عكر، وصلت إلى مقر الوزارة في بيروت في آخر يوم عمل لها، إلاّ أن أمين عام الوزارة السفير هاني شميطلّي أغلق بابه ورفض تسليم الوزيرة البريد اليومي للوزارة، باعتبار أنها وزيرة سابقة، ما دفع بمرافقيها إلى كسر باب مكتبه والاشتباك مع موظفي الوزارة الذين وقفوا إلى جانب زميلهم.

وأدت الإشتباك إلى إصابة عدد من الموظفين بالإضافة إلى أمين عام الوزارة الذي جرح في رأسه.

ولاحقا نفذ موظفو الوزارة وقفة احتجاجية، فيما غادرت عكر ومرافقيها المقر.

وجرى الجمعة الماضية الإعلان عن تشكيل الحكومة، وتتعارض الآراء في البلاد ما إذا كان للوزير السابق الحق في ممارسة عمله إذ كان لم يسلم خلفه أم لا يحق له ذلك فور إعلان حكومة جديدة بغض النظر إذا استلم الوزير الجديد أم لم يستلم.

بعد تعيين الحكومة الجديدة في لبنان.. خلع أبواب مبنى إحدى الوزارات (صور)

ونالت «عكر» شهرة كبيرة في لبنان وسميت بـ «المرأة الحديدية» لاستلامها عدة مهام في الحكومة، فهي إلى جانب كونها نائبة رئيس مجلس الوزراء، كانت أول امرأة تتولى مهام وزارة الدفاع، ولاحقاً تم تكليفها بالخارجية بعد الخطأ الديبلوماسي الذي قام به الوزير السابق شربل وهبة تجاه المملكة العربية السعودية.

كما عرف عن عكر سيطرتها الكبيرة على أغلبية الوزارة بحيث كانت أشبه برئيسة الظل للحكومة بعهد حسان دياب، وتدخل في جميع شؤون لبنان وتعطي أوامرها للوزراء بشأن ظهورهم الإعلامي من عدمه، ويكاد أي قرار لا يمر في أي شأن كان من دون موافقة عكر.

وتعتبر عكر من المقربين من الرئيس ميشال عون وهناك من شبهها بأنها طيف جبران باسيل في الحكومات في إسقاط على صهر الرئيس اللبناني.