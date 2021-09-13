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وزير خارجية سان مارينو: نرفض تسييس لقاحات كورونا

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وزير خارجية سان مارينو: نرفض تسييس لقاحات كورونا وزير خارجية سان مارينو: نرفض تسييس لقاحات كورونا

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قال وزير خارجية سان مارينيو، لوكا بيكاري، اليوم الاثنين، إن بلاده تقف ضد استخدام لقاحات كورونا كأداة سياسية، حيث أنه من مصلحة الجميع ضمان توفر اللقاحات لكل مواطن.

وقال بيكاري في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في موسكو: «سان مارينو دولة معروفة بحيادها، هذه هي الحالة المثالية بالضبط حيث يجب أن نتحدث عن الحياد».

وأردف الوزير بالقول: «اللقاح نفسه لا يمكن أن يكون موضوع أي تكهنات، يجب ألا يكون هناك تسييس للأمر، يجب أن يتحدث العلماء والباحثون». تلقت سان مارينو لقاح «سبوتنيك V» الروسي الصنع في فبراير/ شباط.

كما قال وزير خارجية سان مارينو إن استخدام اللقاح يجب أن يكون أكثر اتساعا، مضيفا أنه «كلما أسرع العالم بأسره في تزويد مواطنيه باللقاح، كان الجميع أفضل حالا».

وأعرب نظيره الروسي عن أمله في أن «يسود أولئك المهتمون حقا بتنظيم التعاون لحماية صحة الناس وحياتهم، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي»، قائلا إن مستعدة لمواصلة تطوير الاتصالات المهنية بين وزارة الصحة الروسية ووكالة الأدوية الأوروبية.

كشفت دراسة مشتركة أجرتها حكومة سان مارينو ومعهد لازارو سبالانزاني الوطني للأمراض المعدية في إيطاليا أن أكثر من 99% من نحو 5000 مشارك في الدراسة طوروا أجساما مضادة بعد الجرعة الثانية من اللقاح الروسي.

المصرى اليوم

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