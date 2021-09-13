صحة حماس: تسجيل 8 وفيات و1437 إصابة جديدة بـ كورونا

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أعلنت وزارة صحة حماس بغزة، يوم الإثنين، عن تسجيل 8 حالات وفاة جديدة إثر الإصابة بفيروس «كورونا» المستجد في قطاع غزة

وأشارت خلال موجز التقرير اليومي لفيروس «كورونا» في القطاع، إلى أنه تم إجراء 4745 فحصًا مخبريًا خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث تم تسجيل 1437 إصابة جديدة بفيروس «كورونا».

وأضافت أنه تم تسجيل 587 حالة تعافي جديدة من مصابي الفيروس، موضحة أن إجمالي تراكمي المصابين منذ بدء الجائحة بلغ 147368 إصابة، وإجمالي الحالات النشطة 20344 حالة، وإجمالي المتعافين 125796 حالة، فيما كان إجمالي الوفيات 1228 حالة وفاة.

وأفادت بأن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 406 حالة، من بينها 261 حالات خطيرة وحرجة. ونوهت إلى أن إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة 579570 جرعة، وإجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح: 354494 شخص.