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التعليم تكشف عدد المبتعثين والمبتعثات في 56 دولة

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التعليم تكشف عدد المبتعثين والمبتعثات في 56 دولة التعليم تكشف عدد المبتعثين والمبتعثات في 56 دولة
قال الأمين العام للملحقيات الثقافية بوزارة التعليم الدكتور علي بن صالح الكلدي: "إن الملحقيات الثقافية في الخارج -وبدعم من معالي وزير التعليم، والإشراف المباشر من معالي نائب الوزير للجامعات والبحث والابتكار- تعمل على تلبية احتياجات أبناء الوطن من المبتعثين، بما يسهم في إنجاز مهمتهم الدراسية بنجاح".

وقالت وزارة التعليم إنها تواصل تقديم خدماتها التعليمية لـ(53) ألف طالب وطالبة مبتعثين في (56) دولة، من خلال (31) ملحقية ثقافية حول العالم، إلى جانب دعم التواصل بين المؤسسات التعليمية والمراكز البحثية في المملكة مع نظيراتها في الخارج.

وأضاف الكلدي أن الملحقيات الثقافية تؤدي دوراً كبيراً ومهماً في تعزيز المكانة العلمية والبحثية للمملكة على مستوى العالم، إضافةً إلى إبراز دور المملكة وما وصلت إليه من تقدم وازدهار بعهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين.

وأشار إلى أن وزارة التعليم تحرص على تمكين المرأة وتفعيل دورها من خلال تمكينها بالعمل في الملحقيات الثقافية، وذلك انطلاقاً من رؤية المملكة 2030.


الوطن السعودية

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