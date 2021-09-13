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يستقبل بينيت: تدعم كل جهود تحقيق السلام الشامل بالشرق الأوسط

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السيسي يستقبل بينيت: مصر تدعم كل جهود تحقيق السلام الشامل بالشرق الأوسط يستقبل بينيت: تدعم كل جهود تحقيق السلام الشامل بالشرق الأوسط

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استقبل الرئيس عبدالفتاح ، رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالى بينيت، بمدينة شرم الشيخ، الاثنين، بحضور سامح شكري وزير الخارجية، وعباس كامل رئيس المخابرات العامة، والدكتور آيال هولاتا رئيس مجاس الأمن القومي الإسرائيلي، والفريق أول آلي جيل السكرتير العسكري لرئيس الوزراء، وشيمريت مائير كبيرة المستشاريين والسفيرة الإسرائلية بالقاهرة.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي لرئاسة جمهورية، إنه تم عقد جلسة مباحثات ثنائية بين الجانبين تم خلالها بحث تطورات العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، فضلا عن مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، خاصةً ما يتعلق بالقضية الفلسطينية.

وأكد الرئيس دعم لكل جهود تحقيق السلام الشامل بالشرق الأوسط، استنادا إلى حل الدولتين وعلى أساس قرارات الشرعية الدولية، بما يسهم في تعزيز الأمن والرخاء لكل شعوب المنطقة.

وأشار الرئيس إلى أهمية دعم المجتمع الدولي جهود مصر لإعادة الإعمار بالمناطق الفلسطينية، بالإضافة إلى ضرورة الحفاظ على التهدئة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، لاسيما مع تحركات مصر المتواصلة لتخفيف حدة التوتر بين الجانبين بالضفة الغربية وقطاع غزة.

المصرى اليوم

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