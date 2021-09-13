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بولندا تتصدر منافسات السباحة للفرق تحت 19 عام ببطولة العالم للشباب للخماسي الحديث

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بولندا تتصدر منافسات السباحة للفرق تحت 19 عام ببطولة العالم للشباب للخماسي الحديث بولندا تتصدر منافسات السباحة للفرق تحت 19 عام ببطولة العالم للشباب للخماسي الحديث

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تصدر البولندي منافسات السباحة تحت 19 عام في تتابع الفرق وذلك خلال بطولة العالم للشباب والشابات للخماسي الحديث والتي تقام على ملاعب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية في الفترة من 13 حتى 20 سبتمبر الجاري.

وجاء المنتخب البولندي في المركز الأول المكون من كليمك ماكيج و جابلونسكي ميشال بمجموع نقاط 328 ، فيما جاء المنتخب الفرنسي في المركز الثاني المكون من لابيسي لوريس و سيدريك تشاتيلير بمجموع نقاط 324 ، بينما أحتل لاعبي المنتخب المصري (1) المكون من سيف البنداري و عمر سامح المركز الثالث بمجموع نقاط 322 ، في حين جاء المنتخب الوطني (2) المكون من مازن طارق ومعتز وائل في المركز السادس بمجموع نقاط 321 .

وتضم قائمة المنتخب الوطني تحت 19 عاما كلاً من: معتز وائل عزت - مازن طارق - سيف البنداري - عمر سامح - محمد وليد -أميرة قنديل - ملك خالد - زينة عامر - زينة راشد - نجوي خالد - هانيا أبو بكر.

فيما يضم المنتخب الوطني تحت 17 عاما كلاً من: محمد شريف - ياسين الهادي - أسامة مدحت - مروان علام - أمر على - ياسين أحمد - حبيبة هيثم - جانا أحمد - جنة وليد - جنا محمد الدروي - سارة عمر - ريتاج علاء الدين - هبة الله عمرو يسري.

كما يضم الجهاز الفني للمنتخب كلاً من: عمرو سيد مديراً فني للشباب - هشام سليمان مدرب جري - إبراهيم سكر رماية - محمد علاء رماية - محمد صباحي للسلاح - عبد الرحمن عادل سلاح - خالد عصفور سباحة - خالد صلاح سباحة - طارق نويهي سباحة - دكتور يوسف حسن مدلك - باسل جميل طبيب المنتخب.

ويشارك في البطولة 271 لاعبا ولاعبة، بواقع 146 لاعبا و125 لاعبة من 27 دولة وهي: أستراليا – بيلاروسيا – البرازيل – بلغاريا – فرنسا – جورجيا – ألمانيا – جواتيمالا- إيطاليا- كازاخستان- ليتوانيا - بولندا- البرتغال –جنوب أفريقيا – إسبانيا – السويد – سويسرا – تايلند – تركيا – أوكرانيا – أوزبكستان – الصين – التشيك – المجر – – المكسيك - بالإضافة إلى الدولة المنظمة.

المصرى اليوم

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