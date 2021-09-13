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لودريان: فرنسا تخصص 100 مليون يورو مساعدات إنسانية لأفغانستان

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لودريان: فرنسا تخصص 100 مليون يورو مساعدات إنسانية لأفغانستان لودريان: فرنسا تخصص 100 مليون يورو مساعدات إنسانية لأفغانستان

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أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان اليوم الاثنين أن بلاده تعتزم تخصيص 100 مليون يورو لتقديم مساعدات إنسانية لأفغانستان، وذلك من خلال برامج الأمم المتحدة بشكل أساسي.

وقال لودريان في مؤتمر دولي حول المساعدات لأفغانستان في جنيف: إن أفغانستان بحاجة ماسة إلى مساعدات إنسانية، وإن الخطة العاجلة، التي وضعتها الأمم المتحدة للتو، تحدد «أولويات واضحة.. هذه خارطة طريقنا».

وتابع: «ستساهم فرنسا في هذا الجهد الجماعي بمبلغ قدره 100 مليون يورو»، موضحا أن التمويل سيوجه في المقام الأول لدعم برامج الأمم المتحدة.

ووقال: «هذا التمويل سيساعد في دعم الإجراءات في أفغانستان أو في دول المنطقة التي تستضيف لاجئين».

وفي وقت سابق اليوم أكد لودريان خلال زيارته إلى قطر أن «عددا قليلا جدا» من الرعايا الفرنسيين يقدر بالعشرات ما زالوا عالقين في أفغانستان، مشيرا إلى أن فرنسا قامت بإجلاء نحو 2800 شخص، بينهم 2600 أفغاني.

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