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ملايين الدولارات وسبائك ذهب.. «طالبان» تعثر على كنز في منزل مسؤول سابق

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ملايين الدولارات وسبائك ذهب.. «طالبان» تعثر على كنز في منزل مسؤول سابق ملايين الدولارات وسبائك ذهب.. «طالبان» تعثر على كنز في منزل مسؤول سابق

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عثر عناصر «طالبان» على حوالي 6 ملايين دولار و15 سبيكة ذهب في منزل تابع لأمر الله صالح، الذي أعلن نفسه رئيسا لأفغانستان، في ولاية بنجشير، حسبما أفادت وكالة «خامه برس» اليوم الاثنين.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي تسجيل يظهر فيه عناصر «طالبان» الثروة التي قالوا إنهم عثروا عليها في منزل صالح.

وأكد مصدر في «طالبان» لوكالة «نوفوستي» الروسية أنه «تم العثور على مبالغ طائلة» في منزل صالح الذي شغل منصب نائب الرئيس في عهد الرئيس السابق أشرف غني.

ولم يصدر حتى اللحظة أي تعليق بهذا الشأن من صالح وممثلين عنه.

المصرى اليوم

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