الصحة الفلسطينية: 14 وفاة و2699 إصابة جديدة بـكورونا

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أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية د. مي الكيلة، اليوم الاثنين، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 90.9%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 8.1% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

وأشارت الكيلة، في تقريرها اليومي عن حالة الوباء في الأراضي الفلسطينية إنه تم تسجيل 14 وفاة و2699 إصابة جديدة بـ«كورونا» .

ولفتت الكيلة، إلى وجود 73 مريضاً في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 172 مريضاً، بينهم 15 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي 1،226,283 بينهم 506,739 تلقوا الجرعتين من اللقاح.