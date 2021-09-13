الشرطة الأمريكية تعتقل شخصًا مسلحًا بـ«حربة ومنجل وسكاكين» قرب مقر الحزب الديمقراطي

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أعلنت الشرطة الأمريكية، الاثنين، عن إلقاء القبض على شخص مسلح بـ«حربة ومنجل وسكاكين»، بالقرب من مقر اللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي.

وقالت شرطة الكابيتول إنها ألقت القبض على رجل من كاليفورنيا كان يحمل عدة سكاكين في شاحنته، وكان عليها صليب معقوف وغيرها من رموز تفوق العرق الأبيض، بالقرب من مقر اللجنة الوطنية الديمقراطية.

وأضافت الشرطة: «لاحظ الضباط في دورية وجود شاحنة دودج داكوتا بيك أب، حوالي منتصف ليل الأحد، ولم تكن تحمل لوحة ترخيص، ولكن بدلًا من ذلك كانت تحمل صورة لعلم أمريكي».

وتابعت الشرطة بالقول: «أوقف الضباط الشاحنة ولاحظوا وجود حربة ومنجل غير قانونيين. واُعتقل السائق، الذي يُدعى دونالد كريغيد، 44 عاما، من أوشنسايد بكاليفورنيا».