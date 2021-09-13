السجن المشدد 5 سنوات لمتهمين لشروعهما في قتل طالب بقنا

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قضت محكمة جنايات قنا، برئاسة المستشار محمود عيسى سراج، الاثنين، بالسجن المشدد 5 سنوات لمتهمين لشروعهما في قتل طالب.

تعود أحداث القضية إلى عام 2020 عندما تلقي مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد تعدى 3 متهمين بالضرب على طالب أثناء ممارسته كرة القدم في الشارع برفقة أصدقائه.

وأوضحت التحريات أن المتهمين في الواقعة "محسن.م"، 49 عاما، أمين مخزن بمصلحة الضرائب، و"حسن.م"، 34 عاما، سائق، و"أحمد.م"، هارب، شرعوا في قتل المجني عليه زياد إيهاب، بالتعدي عليه ضربًا وبالشوم، ما أدى إلى سقوطه أرضًا غارقا في دمائه.