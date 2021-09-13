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مستشفى صامطة العام يحتفل بـ"اليوم العالمي للإسعافات الأولية"

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تحت شعار "احذر مفاجآت الحياة وكن مستعدًا"

مستشفى صامطة العام يحتفل بـ

احتفل مستشفى صامطة العام، ممثلاً بفريق التوعية الصحية، فعاليات "اليوم العالمي للإسعافات الأولية"، تحت شعار: "احذر مفاجآت الحياة وكن مستعدًا".

جاء ذلك، ضمن خطط صحة جازان، ممثلة بإدارة الطوارئ والكوارث والنقل الإسعافي.

وتهدف الفعاليات إلى رفع الوعي حول أهمية الإسعافات الأولية في إنقاذ الأرواح ولتشجيع على تعلم الإسعافات الأولية لأفراد المجتمع كافة، والتوعية بأهم الحوادث المنزلية والخارجية، وطريقة الإسعافات الأولية لها والتعريف بالجهات التي تقدم دورات الإسعافات الأولية المعتمدة.

وأقيم ركن توعوي وتثقيفي في مجمع السلام مول في صامطة، واشتمل على تقديم نبذة للزوار عن الإسعافات الأولية وتعريف الإسعافات الأولية ومتى وكيف تقدم الإسعافات الأولية، وتطبيق بعض المهارات في كيفية التعامل مع حالات توقف القلب والتنفس، وكيفية عمل الإنعاش القلبي الرئوي، وكيفية إيقاف النزيف، والتطبيق العملي على الدمى لبعض الحالات والإجابة على أسئلة الزوار.

يذكر أن، تفعيل اليوم العالمي للإسعافات الأولية ينشر ثقافة الإسعافات الأولية وأهميتها في إنقاذ المرضى والمصابين.

مستشفى صامطة العام يحتفل بـ

مستشفى صامطة العام يحتفل بـ

مستشفى صامطة العام يحتفل بـ

مستشفى صامطة العام يحتفل بـ

مستشفى صامطة العام يحتفل بـ

مستشفى صامطة العام يحتفل بـ

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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