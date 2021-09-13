وظائف خالية في وزراتين والجهات التابعة لهما (التفاصيل وطريقة التقديم)

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أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة مطروح والسويس التابعة لـ وزارة التربية والتعليم وجامعة المنصورة والزقازيق وأسوان التابعة لـ وزارة التعليم العالي عن حاجتها للعديد من الوظائف لديها، حيث تواصل المصري اليوم خدمة نشر العديد من الوظائف الخالية للعديد من التخصصات وننشر العديد من الوظائف المطلوبة حاليًا من الوزارات والهيئات والمصالح الحكومية.

وفيما يلي تفاصيل جميع الوظائف المطلوبة وطريقة التقديم:

1- أمين الجامعة المساعد للشئون الإدارية بالمستوى الوظيفي ( العالي )

بيانات الوظيفة

الجهة طالبة الإعلان:

جامعة الزقازيق

المجموعة الوظيفية:

وظائف قيادية

الجهه التابع لها:

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

وصف الوظيفة:

يختص شاغلها بمعاونة امين الجامعة في ممارسة اختصاصاته في تنفيذ السياسات والقوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بشئون الاعمال الادارية بالجامعة

المهارات المطلوبة

المهارات الأساسية:

قدرة فائقة على التوجيه والقيادة والتخطيط ووضع السياسات والاهداف.

المهارات الفنية:

اجتياز البرامج التدريبية وفقا لنظام التدريب.

سنوات الخبرة:

قضاء مدة بينية مقدارها عام على الاقل في وظيفة قيادية من المستوى الوظيفى الأدنى مباشرة، أو قضاء مدة كلية مقدارها ثمانية عشر عاما على الاقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة .

شروط المتقدمين

شروط المؤهل:

مؤهل عال مناسب يتواءم مع نوع وطبيعة العمل.

المستندات المطلوبة:

-بيان بالحاله الوظيفيه معتمدا وموضحا به التأهيل العلمى والمؤهلات الاضافيه والخبرات النوعيه والزمنيه والوظائف الاشرافيه التي شغلها والدورات التدريبيه ونوعها ومكانها وخطابات الشكر والجزاءات والاجازات ان وجدت وتقارير الكفايه للاداء عن الثلاث سنوات الاخيرة

-بيان تفصيلى عن انجازاته واسهاماته معتمدا من السلطه المختصه

-مقترحاته لتطوير العمل ويراعى في المقترح ان يتضمن اهدافا محددة زمنيا وقابلة للقياس والتطبيق ومشتملة على وسائل التحقيق في حدود الامكانيات المالية والبشرية المتاحة وتوضيحا لمهاراته القياديه وقدراته العلميه والعمليه ومدى اجادته للغات أجنبيه ومعرفته بعلوم الحاسب الالى ومدعما بالمستندات

جميع الشروط الواردة بهذا الإعلان على مسئولية الجهة.

بيانات الإعلان

حالة الوظيفة:

وظيفة خالية

نهاية الإعلان:

2021/09/14

العدد المطلوب:

1

بيانات الإتصال:

على راغبي التقدم لهذه الوظيفة استيفاء النموذج المعد لهذا الغرض بالامانة الفنية للجنة القيادات بالجامعة وتقديم الطلب باسم السيد الاستاذ الدكتور /رئيس الجامعة مستوفي الدمغة والمستندات المطلوبة على ان تكون من (3) ثلاث أصول و(8) ثمان نسخ وتسلم باليد إلى اللجنة الفنية للجنة الدائمة للقيادات بالجامعة ولن يلتفت إلى الطلبات السابق تقديمها قبل هذا الاعلان أو التي ترد بعد المده المحددة لقبول الطلبات أو التي ترد بالبريد وتقبل الطلبات سواء كان المتقدم من داخل الجامعة أو من خارجها.

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2- وظائف قيادية ( قسم التعليم – المستشفي الجامعى )

بيانات الوظيفة

الجهة طالبة الإعلان:

جامعة أسوان

المجموعة الوظيفية:

وظائف قيادية

الجهه التابع لها:

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

وصف الوظيفة:

كما موضح بالملف المرفق

(جميع الشروط الواردة بهذا الإعلان على مسئولية الجهة).

المهارات المطلوبة

المهارات الأساسية:

كما موضح بالملف المرفق.

المهارات الفنية:

كما موضح بالملف المرفق.

سنوات الخبرة:

كما موضح بالملف المرفق.

شروط المتقدمين

شروط المؤهل:

كما موضح بالملف المرفق.

المستندات المطلوبة:

كما موضح بالملف المرفق.

بيانات الإعلان

حالة الوظيفة:

وظيفة خالية

نهاية الإعلان:

2021/09/14

العدد المطلوب:

8

بيانات الإتصال:

جامعة أسوان – الإدارة العامة للموارد البشرية – الأمانة الفنية.

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3- مدير عام التعليم الفنى

بيانات الوظيفة

الجهة طالبة الإعلان:

مديرية التربية والتعليم بالسويس

المجموعة الوظيفية:

الوظائف التخصصية

المجموعة النوعية:

للوظائف القيادية

الجهه التابع لها:

محافظة السويس

وصف الوظيفة:

مدير عام التعليم الفنى

المهارات المطلوبة

المهارات الأساسية:

المعرفة الكافية بإحدى اللغات الاجنبية

القدرة على التعامل مع الحاسب الالي

المهارات الفنية:

اجتياز البرامج التدريبية في مجال الإدارة بنجاح مع القدرة على الإشراف والتوجيه والقيادة بالأضافة إلى الشروط الواردة بالقانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية بشأن الوظائف القيادية.

سنوات الخبرة:

قضاء مدة بينية قدرها عام على الاقل في وظيفة من المستوى الاول (أ) أو قضاء مدة كلية مقدراها 17 عام على الاقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة المعلن عنها.

شروط المتقدمين

شروط المؤهل:

مؤهل عال تخصص مناسب لطبيعة العمل

المستندات المطلوبة:

1. استيفاء شروط شغل الوظيفة طبقاً لبطاقة الوصف

2. ان يرفق بالطلب المستندات الدالة على مستوى المهارات والقدرات اللازمة لشغل الوظيفة وانجازاته السابقة.

3. يرفق بالطلب مقترح المتقدم التطويري للوحدة أو احد انشطتها لتحسين اداء الوحدة وتطوير انظمة العمل وتبسيط اجراءاته بما يحقق رضا المواطن.

4. يرفق بالطلب المقدم بيانا بالحالة الوظيفية معتمد من جهة عمل المتقدم متضمنا كافة البيانات الوظيفية

5. ان يكون مستوفيا لباقي الاشتراطات شغل الوظيفة الواردة ببطاقة الوصف المعلن عنها بمقر الامانة الفنية للجنة الدائمة للقيادات بديوان عام محافظة السويس.

جميع الشروط الواردة بهذا الإعلان على مسئولية الجهة.

بيانات الإعلان

حالة الوظيفة:

وظيفة خالية

نهاية الإعلان:

2021/09/30

العدد المطلوب:

1

بيانات الإتصال:

تقدم الطلبات إلى الامانة الفنية للجنة القيادات بديوان عام محافظة السويس على ان يرفق بالطلب بيان حالة وظيفية معتمد.

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4- أمين عام الجامعة بالمستوى الوظيفى (العالي)

بيانات الوظيفة

الجهة طالبة الإعلان:

جامعة قناة السويس

المجموعة الوظيفية:

وظائف قيادية

الجهه التابع لها:

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

وصف الوظيفة:

أمين عام الجامعة

المهارات المطلوبة

المهارات الأساسية:

اجتياز الدورات التدريبية اللازمة لشغل هذه الوظيفة

المهارات الفنية:

1ـ القدرة على القيادة والتوجيه ووضع الخطط والبرامج ومتابعتها.

2ـ المعرفة الكافية بأحدي اللغات الأجنبية .

3ـ القدرة على التعامل مع الحاسب الآلي .

4ـ أن يكون مستوفياً لشروط شغل الوظيفة المعلن عنها طبقاً لبطاقة الوصف .

سنوات الخبرة:

قضاء مدة بينية قدرها سنة على الأقل في وظيفة قيادية من المستوى الادنى مباشرة أو قضاء مدة كلية مقدارها ثمانية عشر عام على الاقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة (بالنسبة للعاملين من خارج الجهاز الإدارى للدولة).

شروط المتقدمين

شروط المؤهل:

مؤهل دراسي عالي مناسب.

المستندات المطلوبة:

وعلي راغبي التقدم لشغل الوظيفة المشار إليها بعالية ممن له الخبرة في هذا المجال وتتوافر لديهم القدرة القيادية والتأهيل العلمي والخبرة الزمنية استيفاء.

النماذج التالية:-

1- طلب شغل الوظيفة .

2- البيانات الأساسية.

3- نموذج مقترح التطوير .

(ويمكن الحصول عليها من على موقع الجامعة الالكتروني )

4- بيان الحالة الوظيفية معتمد وموضحاً به التأهيل العلمي والمؤهلات التي تعلو البكالوريوس ـ تقارير كفاية الأداء عن السنوات السابقة ـ الخبرة النوعية والزمنية ـ الوظائف الإشرافية والقيادية الذي شغلها المتقدم ـ الدورات التدريبية ( مدتها ـ نوعها ـ مكانها ) ـ العلاوات التشجيعية ـ خطابات الشكر والتقدير ـ الجزاءات إن وجدت وأي بيانات أخرى يري المتقدم إضافتها .

ـ عدد (8) صور شخصية مقاس 4*6 حديثة .

ـ عدد (8) ( صورة بطاقة ذات الرقم القومي سارية لمدة لأتقل عن ستة أشهر).

ـ بيان عن أبرز انجازات المتقدم وإسهاماته في الوحدة التي يعمل بها مدعماً بالمستندات المؤيدة لذلك .

ـ ويمكن الاطلاع على بطاقة الوصف والهيكل للوظيفية وطلب شغل الوظيفة والبيانات الأساسية ونموذج مقترح التطوير للوظيفة المعلن عنها والطباعة عن طريق موقع الجامعة الالكتروني

. scuegypt.edu.eg

جميع الشروط الواردة بهذا الإعلان على مسئولية الجهة.

بيانات الإعلان

حالة الوظيفة:

وظيفة خالية

نهاية الإعلان:

2021/09/26

العدد المطلوب:

1

بيانات الإتصال:

تقدم الطلبات باسم السيد الأستاذ الدكتور / رئيس الجامعة مرفقا بها المستندات سالفة الذكر من (3)أصل + (7) نسخ + CD محمل عليها نموذج مقترح التطوير على ان تسلم باليد إلى الأمانة الفنية للجنة الدائمة للقيادات العنوان: الاسماعيلية –الكيلو 4.5 الطريق الدائرى :-

1- موقع الجامعة الالكتروني scuegypt.edu.eg

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5- أمين كلية الطب البشري بمدينة فاقوس بالمستوى الوظيفي( مدير عام)

بيانات الوظيفة

الجهة طالبة الإعلان:

جامعة الزقازيق

المجموعة الوظيفية:

وظائف قيادية

الجهه التابع لها:

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

وصف الوظيفة:

يختص شاغلها بالاشراف على تنفيذ القوانين واللوائح والقرارات التي تحكم نظام العمل بالكلية وتنفيذ السياسات المالية والادارية والتعليمات التي تصدرها السلطات المختصة ومتابعة اجراءات العمل بالكلية .

المهارات المطلوبة

المهارات الأساسية:

قدرة فائقة على التوجيه والقيادة والتخطيط ووضع السياسات والاهداف

المهارات الفنية:

اجتياز البرامج التدريبية وفقا لنظام التدريب

سنوات الخبرة:

قضاء مدة بينية مقدارها عام على الاقل في وظيفة من المستوى الوظيفى ( الاول أ )، أو قضاء مدة كلية مقدارها سبعة عشر عاما على الاقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة

شروط المتقدمين

شروط المؤهل:

مؤهل عال مناسب يتواءم مع نوع وطبيعه العمل

المستندات المطلوبة:

بيان بالحاله الوظيفيه معتمدا وموضحا به التأهيل العلمى والمؤهلات الاضافيه والخبرات النوعيه والزمنيه والوظائف الاشرافيه التي شغلها والدورات التدريبيه ونوعها ومكانها وخطابات الشكر والجزاءات والاجازات ان وجدت وتقارير الكفايه للاداء عن الثلاث سنوات الاخيرة

- بيان تفصيلى عن انجازاته واسهاماته معتمدا من السلطه المختصه

مقترحاته لتطوير العمل ويراعى في المقترح ان يتضمن اهدافا محددة زمنيا وقابلة للقياس والتطبيق ومشتملة على وسائل التحقيق في حدود الامكانيات المالية والبشرية المتاحة وتوضيحا لمهاراته القياديه وقدراته العلميه والعمليه ومدى اجادته للغات أجنبيه ومعرفته بعلوم الحاسب الالى ومدعما بالمستندات .

جميع الشروط الواردة بهذا الإعلان على مسئولية الجهة.

بيانات الإعلان

حالة الوظيفة:

وظيفة خالية

نهاية الإعلان:

2021/09/26

العدد المطلوب:

1

بيانات الإتصال:

على راغبي التقدم لهذه الوظيفة استيفاء النموذج المعد لهذا الغرض بالامانة الفنية للجنة القيادات بالجامعة وتقديم الطلب باسم السيد الاستاذ الدكتور /رئيس الجامعة مستوفي الدمغة والمستندات المطلوبة على ان تكون من (3) ثلاث أصول و(8) ثمان نسخ وتسلم باليد إلى اللجنة الفنية للجنة الدائمة للقيادات بالجامعة ولن يلتفت إلى الطلبات السابق تقديمها قبل هذا الاعلان أو التي ترد بعد المده المحددة لقبول الطلبات أو التي ترد بالبريد وتقبل الطلبات سواء كان المتقدم من داخل الجامعة أو من خارجها .

=========

6- مدير عام الشؤون الهندسية بالمستوى الوظيفى مدير عام

بيانات الوظيفة

الجهة طالبة الإعلان:

جامعة المنصورة

المجموعة الوظيفية:

الوظائف التخصصية

المجموعة النوعية:

للوظائف القيادية

الجهه التابع لها:

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

وصف الوظيفة:

تقع هذه الوظيفة ضمن الوظائف التي تتبع أمين عام الجامعة وتختص هذه الوظيفة برسم السياسة العامة في المجالات الهندسية ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.

المهارات المطلوبة

المهارات الأساسية:

مهارات القيادة واتخاذ القرارات والابداع.

حل المشكلات وادارة الازمات.

مهارات الاتصال والاقناع والقدرة على القيادة والتجديد والابتكار .

المهارات الفنية:

الدرجة العلمية.

اجادة اللغة الاجنبية.

التعامل مع الحاسب الآلى.

الاشتراك في المؤتمرات.

اعداد البحوث والمذكرات الفنية .

سنوات الخبرة:

قضاء مده بينيه مقدارها عام على الأقل في وظيفة من المستوى الوظيفي الأول (أ) أو قضاء مده كلية مقدارها سبعة عشر عاماً على الأقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة

شروط المتقدمين

شروط المؤهل:

الحصول على بكالوريوس الهندسة «مؤهل عال تخصصي بذاته في مجال العمل»، وعضوية نقابة المهندسين.

المستندات المطلوبة:

1 بيان حالة وظيفية معتمد موضحا به (تاريخ الميلاد – التأهيل العلمى والمؤهلات الإضافية – تقارير كفاية الآداء عن ثلاث سنوات سابقة – الجزاءات- الخبرة النوعية والزمنية – الوظائف الإشرافية والقيادية التي شغلها المتقدم الدورات التدريبية ونوعها ومكانها – خطابات الشكر والتقدير- أي بيانات أخرى يرى المتقدم إضافتها).

2- عدد (8) صور شخصية حديثه 4x 6 – عدد (2) صورة بطاقة الرقم القومي .

3- التاريخ الوظيفى (تقارير تقويم الآداء عن ثلاث سنوات سابقة- انجازاته التي حققها أثناء حياته الوظيفية – سابقة

الأعمال في مهام مماثلة أو متقاربة مع الوظيفة المتقدم إليها).

4- المقترح التطويرى للوظيفة المعلن عنها وفقاً للنموذج المعد لذلك بالأمانة الفنية للجنة اختيار شغل وظائف الإدارة

العليا والإدارة الإشرافية على أن يرفق عدد (8) أسطوانة مدمجة (CD) من المقترح.

5- على ان يرفق بالطلب عدد ( 1 ) اصل، عدد ( 7 ) نسخ من المستندات المطلوبة بعالية .

-ويرجى الاطلاع على الشروط التفصيلية على:-

موقع الجامعة الإلكتروني:-www.ma ns.edu.eg

وموقع الحكومـة الإلكترونيـة:- www.egypt.gov.eg

جميع الشروط الواردة بهذا الإعلان على مسئولية الجهة.

بيانات الإعلان

حالة الوظيفة:

وظيفة خالية

نهاية الإعلان:

2021/10/13

العدد المطلوب:

1

بيانات الإتصال:

على راغبى التقدم لهذه الوظيفة استيفاء النموذج المعد لهذا الغرض بالامانة الفنية للجنة اختيار شغل وظائف الادارة العليا وتسلم باليد في موعد غايته شهر من تاريخ نشر الإعلان بمقر الإدارة العامة لجامعة المنصورة (شارع الجمهورية مبنى إدارة الجامعة) ولن يلتفت للطلبات التي ترد قبل أو بعد الميعاد أو التي ترد بالبريد وتقبل الطلبات سواء كان المتقدم من داخل الجامعة أو خارجها .

==========

7- مدير عام الإدارة العامة للخدمات الإدارية

بيانات الوظيفة

الجهة طالبة الإعلان:

جامعة الزقازيق

المجموعة الوظيفية:

الوظائف التخصصية

المجموعة النوعية:

للوظائف القيادية

الجهه التابع لها:

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

وصف الوظيفة:

يختص شاغلها بالإشراف على وضع الخطط والسياسات التنفيذيه لانشطه شؤون الخدمات الإدارية المختلفه بإداره الجامعة والتى تتعلق بالتسجيل والوثائق والخدمات العامه وشئون المقر .

المهارات المطلوبة

المهارات الأساسية:

قدرة فائقة على التوجيه والقيادة والتخطيط ووضع السياسات والاهداف

المهارات الفنية:

اجتياز البرامج التدريبية وفقا لنظام التدريب

سنوات الخبرة:

قضاء مدة بينية مقدارها عام على الاقل في وظيفة من المستوى الوظيفى ( الاول أ )، أو قضاء مدة كلية مقدارها سبعة عشر عاما على الاقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة .

شروط المتقدمين

شروط المؤهل:

مؤهل عال مناسب يتواءم مع نوع وطبيعة العمل

المستندات المطلوبة:

بيان بالحاله الوظيفيه معتمدا وموضحا به التأهيل العلمى والمؤهلات الاضافيه والخبرات النوعيه والزمنيه والوظائف الاشرافيه التي شغلها والدورات التدريبيه ونوعها ومكانها وخطابات الشكر والجزاءات والاجازات ان وجدت وتقارير الكفايه للاداء عن الثلاث سنوات الاخيرة

بيان تفصيلى عن انجازاته واسهاماته معتمدا من السلطه المختصه

مقترحاته لتطوير العمل ويراعى في المقترح ان يتضمن اهدافا محددة زمنيا وقابلة للقياس والتطبيق ومشتملة على وسائل التحقيق في حدود الامكانيات المالية والبشرية المتاحة وتوضيحا لمهاراته القياديه وقدراته العلميه والعمليه ومدى اجادته للغات أجنبيه ومعرفته بعلوم الحاسب الالى ومدعما بالمستندات.

جميع الشروط الواردة بهذا الإعلان على مسئولية الجهة.

بيانات الإعلان

حالة الوظيفة:

وظيفة خالية

نهاية الإعلان:

2021/10/09

العدد المطلوب:

1

بيانات الإتصال:

على راغبي التقدم لهذه الوظيفة استيفاء النموذج المعد لهذا الغرض بالامانة الفنية للجنة القيادات بالجامعة وتقديم الطلب باسم السيد الاستاذ الدكتور /رئيس الجامعة مستوفي الدمغة والمستندات المطلوبة على ان تكون من (3) ثلاث أصول و(8) ثمان نسخ وتسلم باليد إلى اللجنة الفنية للجنة الدائمة للقيادات بالجامعة ولن يلتفت إلى الطلبات السابق تقديمها قبل هذا الاعلان أو التي ترد بعد المده المحددة لقبول الطلبات أو التي ترد بالبريد وتقبل الطلبات سواء كان المتقدم من داخل الجامعة أو من خارجها

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8- أعضاء هيئات التعليم لمديرية التربية والتعليم بمحافظة مطروح والإدارات التعليمية والمدارس مختلفة المراحلة التابعة للمديرية

بيانات الوظيفة

الجهة طالبة الإعلان:

مديرية التربية والتعليم بمطروح

المجموعة الوظيفية:

الوظائف التخصصية

الجهة التابع لها:

محافظة مطروح

وصف الوظيفة:

كما موضح بالملف المرفق

(جميع الشروط الواردة بهذا الإعلان على مسؤولية الجهة).

المهارات المطلوبة

المهارات الأساسية:

كما موضح بالملف المرفق.

المهارات الفنية:

كما موضح بالملف المرفق.

سنوات الخبرة:

كما موضح بالملف المرفق.

شروط المؤهل:

كما موضح بالملف المرفق.

المستندات المطلوبة:

كما موضح بالملف المرفق .

بيانات الإعلان

نهاية الإعلان:

2021/09/15

بيانات الاتصال:

كما موضح بالملف المرفق

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