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الإعدام لـ4 والسجن من 15 إلى المؤبد لـ42 آخرين في «اقتحام مركز شرطة سمالوط»

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الإعدام لـ4 والسجن من 15 إلى المؤبد لـ42 آخرين في «اقتحام مركز شرطة سمالوط» الإعدام لـ4 والسجن من 15 إلى المؤبد لـ42 آخرين في «اقتحام مركز شرطة سمالوط»

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قضت محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار أشرف محمد على وعضوية المستشاريين صلاح عبدالفتاح الشربيني، أحمد عز الدين البطراوي، وأحمد محمد صالح، الإثنين، بمعاقبة 4 متهمين حضوريًا بالإعدام شنقًا، والمؤبد لـ22 متهمًا، والسجن المشدد لمدة 15 عامًا لـ20 آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«اقتحام وحرق مركز شرطة سمالوط» بالمنيا.

كما قضت المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية على 10 متهمين لصدور عفو رئاسي عنهم، وانقضاء الدعوي الجنائية على متهم واحد لوفاته، وبراة متهم واحد، وعدم قبول إعادة إجراءات متهم واعتبار الحكم الغيابي ضده مازال قائمًا.

وقضت المحكمة بإلزام جميع المتهمين متضامنين دفع مبلغ 22 مليون و251 الف و236 جنيه قيمة المباني والمنشآت التي تم تدميرها، ووضع جميع المحكوم عليهم عدا المعافين رئاسيًا تحت المراقبة لمدة 3 سنوات.

المصرى اليوم

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