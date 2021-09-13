زعما علاقتهما بكبار مسؤولي الشركة.. القبض على موظفين أوهما ضحاياهما بتعيينهم

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ألقت أجهزة الأمن، اليوم الاثنين، القبض على موظفين بإحدى الشركات بمحافظة قنا، لاستيلائهما على مبالغ مالية من آخرين، بزعم إلحاقهم للعمل بالشركة محل عملهم.

تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بلاغًا من شخصين، مقيمين بمحافظة قنا، بقيام آخرين بالنصب والاحتيال عليهما والاستيلاء منهما على مبالغ مالية بزعم قدرتهما على تعيينهما بإحدى الشركات، مُدعيان علاقاتهما ونفوذهما بكبار بمسؤولى تلك الشركة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات، تأكدت صحة الواقعة، وتبين أن وراء ارتكابها اثنين من موظفي إحدى الشركات بمحافظة قنا، إذ استغلا طبيعة عملهما بالشركة ونصبا على الشاكيين وحصلا منهما على مبالغ مالية، بزعم قدرتهما على تعيينهما في وظائف الشركة، من خلال الادعاء بعلاقتهما بكبار مسؤولى جهة عملهما، وعدم وفائهما بذلك ورفضهما رد المبالغ المالية المستولى عليها.

أضافت التحريات، وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً في الحصول على فرصة عمل أو استرداد أموالهم، وبتقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن قنا، تم استهداف المتهمين وضبطهما، وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما الواقعة.