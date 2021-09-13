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مقطع صادم يكشف المعاناة في منعطف كلية التقنية بجدة

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مقطع صادم يكشف المعاناة في منعطف كلية التقنية بجدة مقطع صادم يكشف المعاناة في منعطف كلية التقنية بجدة
انتشر مقطع صادم اليوم بعد وقوع حادث أليم في منعطف كلية التقنية بجدة حيث أشار كثير من الناس إلى أن هذا المنعطف يحتاج إلى مراجعة من قبل أمانة جدة وكذلك المرور. وقالوا إن طريق كلية التقنية يعاني من كثرة المنعطفات الخطيرة ولا يوجد فيه مطبات لتخفيف السرعة أو لافتات تحذيرية لأن كثير من الذين يسلكون الطريق لا يعرفونه جيدا، مطالبين الأمانة والمرور بوضع الحلول المناسبة لتفادي الحوادث الخطيرة التي تقع في هذا الطريق.

ووقع حادث أليم لسيارة صغيرة اليوم نتج عنه انقلاب المركبة لعدة مرات وخروج قائد المركبة بشكل جعله يطير في السماء، وتم تداول المقطع بشكل كبير.

وشهد طرق الكلية خلال الأعوام الماضية العديد من الحوادث ومنها ما أعلنت عنه الكلية التقنية التي أكدت في أكثر من مرة إصابة ووفاة عدد من طلابها على نفس الطريق.


الوطن السعودية

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