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وكيل «صحة الشرقية» يستقبل رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة بالوزارة

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وكيل «صحة الشرقية» يستقبل رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة بالوزارة وكيل «صحة الشرقية» يستقبل رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة بالوزارة

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استقبل الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، الإثنين، الدكتور حسام عباس رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة، بمكتبه بديوان عام المديرية، في زيارة إشرافية لمحافظة الشرقية، بحضور مديرة إدارة تنظيم الأسرة بمديرية الشؤون الصحية.

تناول اللقاء مناقشة خطة تنفيذ برنامج تنظيم الأسرة بالمراكز الطبية والوحدات الصحية بالمحافظة، ودعم البرنامج بعد الولادة والاجهاض، بالتعاون مع الإدارة العامة للطب العلاجي، وتدريب رؤساء أقسام النساء والتوليد، والأطباء الأخصائين للنساء والتوليد بالمستشفيات العامة والمركزية والنموذجية، وكذلك مناقشة آليات توفير وسائل تنظيم الأسرة بالعمليات، وذلك في إطار الاهتمام بصحة الأم والطفل، ورفع معدل استخدام الوسائل، وتقليل نسب الحمل غير المخطط لها، حفاظاً على صحة الأم والجنين.

المصرى اليوم

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