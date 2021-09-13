رئيس جامعة أسوان يتفقد امتحانات الفصل الدراسى الثانى بمعهد البحوث الإفريقية

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تفقد الدكتور أيمن محمود عثمان القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، الإثنين، امتحانات الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2020-2021، بمعهد البحوث والدراسات الافريقية ودول حوض النيل بجامعة أسوان.

وشدد الدكتور أيمن عثمان رئيس الجامعة على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية في ظل مواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19،حرصا على سلامة الدارسين والقائمين على المنظومة التعليمية بالمعهد والعاملين بالجامعة.

واضاف الدكتور ايمن عثمان رئيس جامعة اسوان انه تم اتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة وتطبيق الاجراءات الاحترازية، في ظل مواجة فيروس كورونا المستجد ياتى ذلك في إطار تعليمات مجلس الوزراء ووزارة التعليم العالى والبحث العلمى.

وجاء ذلك خلال الجولة التفقدية داخل اللجان الامتحانية للاطمئنان، على سير أعمال امتحانات الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2020-2021 بالمعهد في جو من الهدوء والراحة.

وأوضح أنه ستستمر أعمال الامتحانات حتى يوم 23/9/2021 وسيحضرها اكثر من 570 طالب منهم 281 طالب (دبلومة) وعدد 243 طالب (ماجستير) وعدد 47 طالب (دكتوراة)، في مختلف التخصصات العلمية لاقسام الموارد الطبيعية واللغات الافريقية والانثربولوجيا والسياسة والاقتصاد والتاريخ والجغرافيا.

وأشار الدكتور السيد عويس عمران عميد معهد البحوث والدراسات الافريقية ودول حوض النيل، إلى أن الدراسة كانت في اقسام المعهد المختلفة على نظام التعليمي الهجين، الذي أقره المجلس الاعلى للجامعات، وهو نظام يمزج ما بين حضور المحاضرات، وجهاً لوجه داخل المدرج مع القائمين بالتدريس، وعملية التلقى الإكترونى وذلك من خلال المنصة الرقمية الخاصة بجامعة أسوان للتفاعل مع القائمين.