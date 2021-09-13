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انتحار ربة منزل في بولاق: مطلقة وتناولت شريطين منوم

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انتحار ربة منزل في بولاق: مطلقة وتناولت شريطين منوم انتحار ربة منزل في بولاق: مطلقة وتناولت شريطين منوم

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كشفت تحقيقات نيابة جنوب الجيزة، اليوم الاثنين، ملابسات انتحار ربة منزل- 31 عامًا داخل شقتها في بولاق الدكرور.

وأفادت معاينة النيابة بأنه عُثر على جثة السيدة وكانت ترتدي ملابسها كاملة، وتوصلت التحقيقات إلى أن ربة المنزل تعاني اكتئابًا وليس لديها أبناء حيث تقيم بمفردها في الشقة.

وذكرت التحقيقات أنه من المرجح تناولها شريطين من الأقراص المنومة، وعلى إثر ذلك ماتت، مؤكدةً على عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة.

ونقلت الجثة إلى مشرحة زينهم، تحت تصرف النيابة، للوقوف على أسباب الوفاة.

وطلبت النيابة تحريت أجهزة الأمن لكشف ملابسات الواقعة.

المصرى اليوم

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