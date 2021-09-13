رائحة كريهة فضحت العلاقة.. العثور على جثة خمسيني في شقة عشيقته ببولاق

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كشفت تحقيقات نيابة بولاق الدكرور في الجيزة، اليوم الاثنين، ملابسات واقعة العثور على رجل خمسيني في حالة تعفن داخل شقة عشيقته.

وأفادت التحقيقات بأن الرجل كان على علاقة غير شرعية بإحدى السيدات بالعقار محل سكنه، وكان يتردد عليها دائمًا لا سيما بعد انفصاله عن زوجته بالطلاق.

وذكرت التحقيقات أن الأهالي اشتموا رائحة كريهة مصدرها العقار محل سكن الرجل وشهرته «أبوعبدالرحمن»، وبتفيش العقار كانت المفاجأة بالعثور على جثته داخل شقة جارته بالطابق الـ4 محل سكن عشيقته.

وأشارت التحقيقات إلى أن جارة «أبوعبدالرحمن» التي كانت خارج المنزل لتقضي وابنها عطلة الصيف في الإسكندرية، وعادت للتو بعد اتصال الأهالي بها يخبرونها بانبعاث رائحة كريهة من شقتها، بررت الواقعة بأن مفاتيح شقتها كانت «ضايعة»، واتهمت «أبوعبدالرحمن» بأنها سرقة ولفظ أنفاسه بالشقة.

ولفتت التحقيقات إلى المفاجأة المدوية وتمثلت في العثور بحوزة المتوفى على قسيمة طلاقه من أم أولاده، لكنها تحمل صورة جارته التي تربطهما علاقة آثمة.