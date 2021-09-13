رئيس النيابة الإدارية يستعرض إنجازات التحول الرقمي للهيئة

★ ★ ★ ★ ★

التقى المستشار عزت أبوزيد، رئيس هيـئة النيابة الإدارية، اليوم الاثنين، مدير وأعضاء إدارة التحول الرقمي بالنيابة الإدارية، لاستعراض ما أنجزته الإدارة في مجال التحول الرقمي للهيئة بمختلف النيابات.

واستعرض المستشار أحمد عطوة، مدير إدارة التحول الرقمي، خلال اللقاء، استراتيجية التحول الرقمي بالنيابة الإدارية، وما تم من خطوات خلال المرحلة السابقة من الميكنة الشاملة للعمل بعدة محافظات شملت بورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء، فضلاً عن المستهدف في المرحلة المقبلة التي تشمل محافظات الأقصر وأسوان وجنوب سيناء، لتتسع بعد ذلك لكافة محافظات الجمهورية تباعًا.

وأكد المستشار عزت أبوزيد، رئيس هيئة النيابة الإدارية، على أهمية استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة ورقمنة العمل بالنيابة الإدارية واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتوفير الوقت والجهد بما من شأنه التيسير على المواطنين وتسهيل إجراءات الإبلاغ والتقاضي وصولاً لتحقيق العدالة الناجزة.